Работники Нарвского музея могут остаться в январе без зарплаты

Работники Нарвского музея рискуют остаться без зарплаты за январь — виной всему банальная бюрократия. Деньги музею выделены, но перечислить их не могут: подписать договор между городом и самим учреждением просто-напросто некому, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ”Актуальную камеру”.

"С нашей стороны подготовлен договор, который отправлен в музей, но договор до сих пор не подписан, поскольку он должен быть подписан председателем правления”, — пояснила заведующая отделом культуры Нарвской горуправы Виктория Лутус.

На данный момент председателя правления у целевого учреждения ”Нарвский музей” нет, так как конкурс на эту должность закончился ничем, а теперь отсутствие руководителя может обернуться серьезными проблемами для всех сотрудников.

"Это поставит нас в ситуацию, когда у нас не будет денег, чтобы платить зарплаты работникам музея. Отдел культуры требует, чтобы я был вписан в регистр, как член правления, но я не могу это сделать, потому что Алексей Мяги не подписывает протокол совета музея", — рассказал временный председатель правления Нарвского музея Иво Пости.

Член совета музея со стороны города, объясняет, что в злополучном протоколе совета не учтено его особое мнение относительно ситуации с музеем, и администрация Целевого учреждения препятствует его выражению.

Как далее будут разворачиваться события в противостоянии членов совета со стороны города и министерства будет известно в следующий понедельник на очередном заседании совета Нарвского музея.