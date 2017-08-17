Работающее в Йыхви предприятие Enefit Solutions изготавливает массивные электрофильтры на экспорт

Входящее в состав концерна Eesti Energia предприятие Enefit Solutions, изготавливает летом нынешнего года массивные электрофильтры и их компоненты для нескольких иностранных предприятий, продолжая тем самым более чем двадцатилетнюю успешную работу по поставкам различного энергетического оборудования и комплектующих зарубежным заказчикам, сообщает пресс-служба Eesti Energia.

Сейчас расположенное в Йыхви (Ида-Вирумаа) предприятие занято изготовлением электрофильтров для находящегося в России предприятия Славнефть и для находящегося в Швеции целлюлозного завода.

”Как правило, обслуживание и ремонтные работы в промышленности планируются на осень, поэтому изготовление электрофильтров и их комплектующих можно назвать сезонной работой, которую мы готовы выполнить в любой момент, благодаря компетентности команды и богатому опыту”, — рассказал председатель правления Enefit Solutions Отть Лихт.

Предприятие Enefit Solutions изготовит для находящегося в Швеции целлюлозного завода Södra Cell Mörrum комплектующие для электрофильтра общим весом свыше 60 тонн. ”Это классическая конструкция электрофильтра. Подобное оборудование фирма Enefit Solutions изготавливала и ранее по заказу различных промышленных предприятий”, — добавил Отть Лихт.

Для находящегося в России предприятия ”Славнефть” будет изготовлен электрофильтр более сложной конструкции, напоминающей пчелиные соты, вес комплектующих которого превышает 50 тонн.

”Мощность такого электрофильтра увеличивается путем добавления числа так называемых сот. Например, фильтр ”Славнефти” состоит из 11 сот. Для сравнения: самый крупный электрофильтр из 95 сот мы изготовили для первого завода масел Eesti Energia Enefit 140 в 2007 году”, — рассказал Отть Лихт об опыте проведения похожих работ.

Как для шведского проекта, так и для российского, проектирование и изготовление комплектующих для электрофильтров проходит на заводе Enefit Solutions в Йыхви. Сборка комплектующих будет осуществлена на месте у заказчика, потому что в собранном виде электрофильтры слишком большие для транспортировки с завода в Йыхви. Оба проекта находятся в завершающей стадии.

В концерне Eesti Energia предприятие Enefit Solutions является главным разработчиком и изготовителем технологических решений для электростанций. Также оно осуществляет работы по обслуживанию и ремонту. На расположенном в Йыхви предприятии Enefit Solutions работает примерно 750 человек, а для усиления конкурентоспособности предприятия осуществляются и иностранные проекты. Фирма поставляет свою продукцию более чем в 50 стран по всему миру.