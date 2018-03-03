Пыхья-Таллинн и Нарва: последнему есть чему поучиться у первого, но где взять деньги и народ?

В таллиннском районе Пыхья-Таллинн, самой известной частью которого является Копли, проживает около 60 тысяч человек, то есть примерно столько же, сколько в Нарве. Как и в Нарве, в 90-х многие промышленные зоны в нем опустели, а жизненная среда требовала улучшения, но многим казалась безнадежной

Ida-Virumaa põnevamad turismiatraktsioonid Foto: Madis Veltman

В четверг-пятницу Нарву посетила большая делегация из управы района Пыхья-Таллинна во главе во главе с его старейшиной Раймондом Кальюлайдом, 35-летним центристом, братом президента ЭР Керсти Кальюлайд. В отличии своей сестры, продолжительно жить в Нарве Раймонд в этом году не собирается, но помощь городу, на который она обратила особое внимание оказать не против.

Президент Кальюлайд 21 февраля приезжала в пограничный город, чтобы вручить государственные награды 166 удостоившимся этого, но за месяц до того она посетила Нарву для участия в объявлении ее кандидатом на титул Культурной столицы Европы 2024 года.

Вот и частью программы визита Пыхья-Таллиннской районной управы, Раймонда Кальюлайда было обсуждение влияние проекта «Таллинн - Культурная столица 2011 года» на развитие Пыхъя-Таллинна, а, соответственно, и перспектив, которые обещает Нарве обретение статуса культурной столицы ЕС.

В пятницу на встрече с представителям нарвской власти, от мэра до депутатов горсобрания, Кальюлайд рассказал о том, что за последние 10-15 лет в Пыхья-Таллинне произошли положительные перемены, а ускорение в развитие придал период, когда столица Эстонии носила титул и Культурной столицы Европы.

«Если, например, посмотреть на такой район Таллинна как Нымме, то он остался практически таким же, каким был 20 лет назад (он всегда был очень респектабельным и уютным, - прим. авт.), то Пыхья-Таллинн с тех пор изменился невероятно», - отметил Кальюлайд.

По его словам, положительное развитие начало с того момента, когда на район обратили внимание трендсеттеры, то есть активные люди, устанавливающие тренды, тенденции, прежде всего, творческие личности того ли иного рода.

Главным средоточением креативного класса не только района, но и столицы, а также всей Эстонии стал открытый в бывшей промышленной зоне, недалеко от Балтийского вокзала, в 2009 году творческий городок «Теллискиви», где действует центр по уходу за детьми, печатный центр, есть своя театральная сцена и шопинг-улица и так далее.

Telliskivi Loomelinnak Foto: Vallo Kruuser

Там очень низкая, по таллиннским меркам, арендная плата для тех, кто занимается именно творческом, а для предприятий общепита, напротив, одна из самых высоких, рассказал Кальюлайд. При этом рестораны, имеющие площадки под открытым небом, работают опять же творчески: посетители могут взять одно блюдо в одном месте, в другом другое, а обедать за столом третьего.

«При этом создание этого места не стоило городу ни цента», - подчеркнул Кальюлад. То есть оно появилось благодаря частным инвестициям.

Muinastulede öö Lennusadamas Foto: Madis Veltman

В 2012 году на побережье в Летной гавани состоялось открытие морского музея, одной из главных туристических достопримечательностей столицы, привлекающей массы иностранцев.

Kultuurikatla juures variseb Foto: Andres Putting

В 2015 году в микрорайоне Каламая был открыт арт-центр "Котел культуры", созданный на базе помещений бывшей Таллиннской городской электростанции, которая была открыта в 1913 году и снабжала столицу Эстонии электроэнергией 66 лет. Котел культуры принес Пыхья-Таллинну в минувшем году европейскую известность – там проводилось множество мероприятий в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС, в том числе встреча лидеров государств Евросоюза.

Коплиские линии в прошлом году снесли и скоро этот прибрежный микрорайон преобразится.

Вообще, в районе идет бурное жилое строительство (в сравнении с Нарвой, где оно почти отсутствует – точно), а недвижимость дорожает уверенно.

«Если в 2014 году средняя стоимость квадратного метра в Пыхья-Таллинне составляла 1344 евро, к 2017 году поднялась до 1700 евро», - информировал старейшина.

По его словам, сейчас наиболее актуальный вопрос не в том, чтобы в районе появлялись новые проекты развития недвижимости, а в том, чтобы они вписывались в общий облик Пыхья-Таллинна и не вызывали отторжения у тех, кто там уже живет.

«Понятно, что инвесторы больше заинтересованы в строительстве многоэтажных домов, максимального количества квартир и извлечении большей прибыли, чем в том, чтобы обхект хорошо вписывался в среду, но для нас именно это важно», - сказал Кальюлайд.

Старейшина таллиннсконр района дал несколько советов нарвским властям, крайне заинтересованным, по его мнению, в том, чтобы Нарва действительно получила титул Культурной столицы Европы 2014 года.

Во-первых, Кальюлайд порекомендовал по многим важным вопросам советоваться с горожанами – проводить опросы, не стоящие больших денег, но позволяющие достичь оптимальных решений и дать людям чувство причастности к развитию города и организации его жизни.

Во-вторых, он передал нарвскому руководству книжку под названием «Таллиннская велосипедная стратегия 2018-2028», предложив им брать оттуда идеи, не стесняясь.

В-третьих, при составлении программы мероприятий Культурной столицы ЕС, если этого титула Нарва удостоится, он посоветовал хорошенько задуматься, что нужно сделать именно для нарвитян, чтобы они не наблюдали за происходящим со стороны.

В четвертых, Кальюлайд сказал, что сейчас хороший период, чтобы нарвская власть начала выступать в качестве спикера от лица русской общины. «Это странно, когда эстонская пресса всякий раз обращается за мнением русской общины по одному или другому вопросу к одним и тем же таллиннским деятелям», - рассуждал Кальюлайд.

Представители нарвской власти выслушали гостя внимательно, но вопросов почти не задавали. Может быть, оттого, что они понимают несоизмеримость стартовых возможностей несмотря на все сходства: Одно дело район Таллинна, города в который стремится огромная часть молодежи со всей Эстонии, другое – Нарва, откуда люди как раз уезжают в Таллинн и еще куда подальше. Где эти креативные люди, трендсеттеры, которые обратят внимание на Нарву? Где эти покупатели новой недвижимости, которую можно было бы построить, был бы спрос?

Может быть, успех Пыхья-Таллинна был неизбежен, так как это все-таки сравнительно центральный район пышущей жизнью столицы, а некоторые обстоятельства его только немного приблизили?

Городской архитектор Нарвы Иван Сергеев с этим совершенно не согласен, он уверен, что культурное развитие в случае Пыхья-Таллинна имело важнейшее значение, и Нарве следует идти по тому же пути. Опять же Сергеев не считает Пыхья Таллинн центральным районом.