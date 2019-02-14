Пятеро военнослужащих Вируского батальона избили своего сослуживца

В субботу, 9 февраля, в Йыхвиской части состоялся спортивный день, после которого солдаты занялись уборкой помещений, но группа срочников решила, что лучше это время провести в силовом зале, на что помощник дежурного сделал им замечание, что уборку необходимо закончить, передает "Актуальная камера".

"Эта пятерка отказалась, используя нецензурную брань. На что помощник дежурного доложил дежурному и их заставили вернуться к уборке. Эти солдаты решили отомстить и устроить самосуд, хотя действия помощника были абсолютно правильными. И ночью они группой избили его, что заставило меня обратиться в полицию", — рассказал командир Вируского пехотного батальона Арно Круусманн.

Здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

"На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 121, часть 1 пенитенциарного кодекса — нанесение телесных повреждений или боли другому лицу. И за это предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы сроком до года. Естественно, при назначении наказания будет предусматриваться, что преступление совершенно группой лиц", — пояснил прокурор Вируской окружной прокуратуры Сергей Листов.

В конфликте участвовали парни разных национальностей, но ни армия, ни прокуратура не считают, что конфликт произошел на межнациональной почве.