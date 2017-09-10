Пять партий и один избирательный союз претендуют на власть в Кохтла-Ярве

Кохтла-Ярвеская городская избирательная комиссия зарегистрировала для участия в муниципальных выборах пять партий и один избирательный союз — в общей сложности 130 кандидатов, сообщает Rus.Err.
Наибольшее число кандидатов выдвинула Центристская партия — 66, затем — Социал-Демократическая партия (25), "Верный выбор" (19) и Партия реформ (18). Партия "Зеленые Эстонии" (Роман Мутонен) и IRL (Хелле Ури) ограничились одним кандидатом.
Список единолично правящих в городе центристов возглавляет действующий мэр Людмила Янченко, а в тройку лидеров списка также входят депутат Рийгикогу Валерий Корб и председатель горсобрания Рийна Иванова.
У соцдемов первым номером идет оппозиционный депутат горсобрания Эдуард Одинец, у реформистов — вице-мэр Виталий Бородин, у "Верного выбора" — предприниматель Роланд Тарум.