ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Что будет с государственной гимназией в Кохтла-Ярве? Министр образования Репс дает разъяснения

"Я считаю, что в новой Кохтла-Ярвеской государственной гимназии будет 100% эстоноязычная учеба для тех, кто к этому готов. Однако помимо этого должна остаться возможность учиться и по системе 60%-40% для тех, кто не готов к учебе полностью на эстонском языке. Дискуссия вокруг государственной гимназии Кохтла-Ярве к сожалению развернулась только вокруг языка обучения, без внимания остался вопрос качества образования в целом, что, при создании государственной гимназии, которая будет работать на основе общегосударственного соглашения о качестве, должно быть в приоритете”, — ранее говорила Репс.