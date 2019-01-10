”Просто приносили наличку. Но даже мы не знаем, откуда она”. Как финансировались предвыборные кампании центристов(11)
Мастера центристской кампании поведали об ее финансировании.
Мастера центристской кампании поведали об ее финансировании.
Вчера на ЭТВ в передаче ”Очевидец” показали документальный фильм про Эдгара Сависаара. Несколько человек, связанных с предвыборными кампаниями Центристской партии, сказали, что во время предвыборной гонки не обращали внимания: законны или нет были деньги, на которые она проводилась.
”Я помню одну из таких кампаний, когда Эдгар в последний момент сказал, мол, теперь мы должны влить несколько сотен тысяч или миллионов крон дополнительно. Когда отвечающий за финансовую сторону спросил, откуда, Эдгар ответил, что сейчас это неважно — важна победа на выборах”, — припомнил бывший глава МВД и бывший член правления центристов Айн Сеппик.
Больше всего о предвыборных кампаниях поведал Пааво Петтай, который устраивал из аж 18 раз. Он был и одним из важнейших свидетелей по делу Сависаара.
”Бывали времена, когда просто приносили наличку. Но даже мы не знаем, откуда она. Но если тебе нужны были деньги — особо вариантов не было”, — поведал Петтай.
В целом же жили от выборов до выборов, и, придя к успеху, можно было покрыть расходы на выборы. В конце концов у партии скопилось столько долгов перед Петтаем, что они не смогли расплатиться.
Также Петтай поведал об их с Сависааром рейсе в Швейцарию, чтобы привезти оттуда денег для кампании из фонда Arsai Investment, принадлежавшего Сависаару. Как утверждается, они были собраны с гонораров за книгу Сависаара.
”И там был Александр Кофкин. Для меня он там был как переводчик. Ходили в банк, он там говорил по-немецки, помогал нам там вести дела. Arsai Investment — фонд, в котором я и получил чек. На 475 000 евро”.
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