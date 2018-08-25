Прокурор требует признать виновными оправданных по делу о взяточничестве в нарвском ARK

Вируский окружной прокурор Лийна Пикма требует признать виновными экзаменатора нарвского бюро Департамента шоссейных дорог Хейнара Валлисте и двух его посредников, которые в июне были оправданы судом первой инстанции, сообщает rus.err.ee.
Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм, Пикма требует отменить решение Вируского уездного суда и признать Хейнара Валлисте, Дмитрия Лысикова и Вячеслава Реснина виновными по всем эпизодам предъявленного обвинения.
Хейнара Валлисте прокурор просит приговорить к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и 7 месяцев, Дмитрия Лысикова прокурор предлагает наказать штрафом, а Вячеслава Реснина — условным лишением свободы на 4 месяца.
Вячеслав Реснин и Дмитрий Реснин были обвинены по одному эпизоду посредничества в получении взятки, а работавший в Центре авторегистра и, впоследствии, экзаменатором в Департаменте шоссейных дорог Хейнар Валлисте — более чем в 10 эпизодах получения взяток. По версии прокуратуры, он брал мзду за выбор более легкого маршрута и положительную оценку на экзамене.