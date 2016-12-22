Прокуратура вернула бывшему мэру Кохтла-Ярве Евгению Соловьеву 20 498 евро и 88 центов.

КаПо нашла хранившиеся в евро, долларах США и российских рублях деньги при обыске в месте жительства Соловьева в 2009 году, пишет Eesti Ekspress. В августе текущего года в отношении центриста Соловьева вступило в силу наказание за коррупцию в виде условного заключения сроком на пять лет.

Хотя, по данным следствия, Соловьев нанес Кохтла-Ярве ущерб на сумму более 200 000 евро, горуправа не проявила интереса к возврату денег. Поскольку Капо не смогла доказать происхождение найденных дома у Соловьева денег, пришлось вернуть их ему.