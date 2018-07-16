16.07.2018, 11:22

Прокуратура обвиняет фирмы Осипенко в уклонении от уплаты налогов

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rus.delfi.ee
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Intervjuu Ossipenkoga-28
Intervjuu Ossipenkoga-28Foto: Ilmar Saabas

В связи с предполагаемым уклонением от уплаты налогов прокуратура отдала под суд три фирмы, входящие в бизнес-империю семьи Осипенко: ”N&V”, ”Uikala Prügila” и ”Ekovir”, а также четырех бывших руководителей данных предприятий. Самого Николая Осипенко прокуратура не обвиняет, пишет Põhjarannik.

8 августа в Вируском уездном суде состоится предварительное заседание, где по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере предстанут перед судом AS Uikala Prügila и паевые товарищества Ekovir и N&V, а также бывшие члены правления AS Uikala Prügila Леонид Хокконен и Владимир Тужилкин, бывший член правления паевого товарищества Ekovir Станислав Матишинец и бывший член правления паевого товарищества N&V Янек Станкевич.

Предполагаемые мошенничества с налогом с оборота

По сообщению прокуратуры, в ходе досудебного производства установили, что Хокконен, Тужилкин, Матишинец и Станкевич при пособничестве Максима Данилова с целью уменьшения налоговой обязанности фирм AS Uikala Prügila, OÜ Adelan Prügiveod, OÜ Ekovir и OÜ N&V (прежнее название I.V.P. Teed OÜ) умышленно предоставили налоговому администратору ложные данные. Adelan Prügiveod завершила деятельность и была удалена из коммерческого регистра летом 2014 года.

Рассматривающиеся в обвинении эпизоды имели место с января по декабрь 2014 года. Причиненный государству ущерб, по данным прокуратуры, достигает более половины миллиона евро.

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