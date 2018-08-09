Прокуратура начала предъявлять нарвским центристам подозрения в коррупционных преступлениях. В выигрыше министр МВД Анвельт?

У главы Центристской фракции в Нарвском горсобрании Алексея Воронова вчера прошли обыски и на рабочем месте, и дома.

”Должны были искать доказательства того, в чем именно подозревают, но мне показалось, что интерес полицейских шире”, — сказал Алексей Воронов Delfi, допускающий, что ”коррупционное голосование” — это только предлог для следственных действий, в ходе которых Полиция безопасности надеется найти нечто большее.

Вчера Полиция безопасности занималась Алексеем Вороновым, по его словам, с 9.40 до 20.40, а допрашивали его не в Нарве, а в Йыхви, так как именно тамошнее отделениеотделение КаПо ведет дело.

”В моем случае в вину ставятся два голосования. Одно — по проекту развития зоны спорта и отдыха Яккекюла. Он подавался целевым учреждением Narva Linna Arendus, самофинансирование со стороны Нарвы составляло 27 тысяч евро, а общая сумма проекта — 270 тысяч евро. Проект в иоге не был поддержан. Второе — установление право застройки на недвижимость поликлиники Нарвской больницы на Вестервалли. Это было необходимо для реализации проекта создания Центра семейных врачей на ее базе. Проблемой было то, что это городская недвижимость, а для получения проектного финансирования она должна была находиться на балансе больницы. Вариант с установлением права застройки был согласован с министерством социальных дел”, — рассказал Воронов.

Решения по обеим этим вопросам принимал еще предыдущий состав городского собрания. По нашей информации, в отношении других попавших под подозрение депутатов опять же предъявляются подозрения, относящиеся к работе в прошлом составе горсобрания.

Алексей Воронов говорит, что, если в его отношении и отношении попавших под подозрение коллег будут вынесены обвинительные приговоры, они должны будут покинуть горсобрание, а таким образом будет устранен костяк местных центристов, принимающих деятельное участие в управлении городом. При этом он подчеркивает, что это может произойти только на формальном основании, но реальной коррупции здесь никакой нет.

По его словам, когда он услышал, в чем именно его подозревают, то сказал следователю, что "если это коррупция, то в Нарве точно никакой коррупции нет".

Алексей Мяги предпочитает называть прошедший вчера у него обыск ”следственными действиями”. Говорит, что представители полиции были очень корректны, и у него нет никаких к ним претензий. Его вчера также допрашивали в Йыхви.

Мяги надеется, что все подозрения будут сняты. По словам депутата, они уже осложняют выборы председателя горсобрания Нарвы, которые обязательно должны произойти до 19 августа. Отметим, что Лариса Оленина которой подозрения уже предъявлены, является одним из самых опытных нарвских политиков-ценристов, занимавшей в свое время кресло заместителя председателя горсобрания. Теперь ее кандидатуру рассматривают на место председателя. Связаться с Ларисой Олениной в среду Delfi не удалось — ее телефон выключен.

О возможной политической составляющей коррупционного дела Алексей Мяги предпочитает не рассуждать, и вообще очень сдержан в своих комментариях.

Один из членов Центристской фракции в Нарвском городском собрании, которому сегодня в числе прочих, вероятно, будет предъявлено подозрение в коррупции, на условиях анонимности сказал Delfi то, в чем не сомневаются многие его местные однопартийцы, но открыто говорить об этом не хотят. А именно, он уверен в том, что волна борьбы с коррупцией в верхушке нарвских центристов связана с тем, что министр внутренних дел ЭР Андрес Анвельт возглавит ида-вирумааский список соцдемов на выборах в Рийгикогу, которые пройдут в марте будущего года.

”Тут уже не важно, будут ли вынесены обвинительные приговоры к этому моменту, а так быстро это вряд ли произойдет, но фон будет соответствующий — активная борьба с коррупций, и не где-то, а в рядах ведущих центристов Нарвы. Новости на эту тему будут звучать до выборов — предъявлены подозрения, обвинения, дело начали рассматривать в суде и т.д. Для министра МВД это идеальная возможность показать, что в его ведомстве люди заняты важным делом, и ударить по главным политическим конкурентам — центристам”, — сказал наш собеседник о том, что он называет ”секретом Полишинеля”, то есть вещью для всех очевидной.