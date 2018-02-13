Программа развития культуры и спорта Нарвы до 2022 года: планы обширные, но найдутся ли на все деньги?

У нарвитян есть еще две недели, чтобы предложить со своей стороны изменения Программы развития культуры и спорта Нарвы до 2022 года, но нужно учитывать, что даже то, что становиться частью программы, к выполнению необязательно. Все, в конце концов, зависит от того, станет ли тот или иной проект частью главного финансового документа Нарвы — городского бюджета.

Заместитель заведующего Отдела культуры Нарвской горуправы Дмитрий Вергун отмечает, что проект Программы развития культуры и спорта Нарвы до 2022 года является логическим продолжением программы, касавшейся периода 2014-2020.

По его словам, новая версия проекта программы актуализирована, в ней учтено то, что сделано и не сделано, обновлены исходные данные. Вергун также обращает внимание на то, что программа требует обновления в связи с тем, что Нарва решила побороться за титул Культурной столицы Европы 2024 года.

Документ будет утвержден Нарвским городским собранием, комиссии которого приступают к обсуждению его проекта. Но у горожан пока есть возможность сделать свои предложения, например, внести в программу развития какие-либо мероприятия культурного или спортивного характера.

- Насколько можно ли быть уверенным в том, что то или иное положение программы будет реализовано при городской финансовой поддержке?

”В этом можно быть уверенным только в том случае, если в городском бюджете появится соответствующая строка”, — говорит Дмитрий Вергун.

В то же время, фиксирование той или иной идеи в программе развития добавляет ей шансов на реализацию, обращает внимание Вергун.

План действий до 2022 года охватывает очень многое, но, вероятно, интереснее всего крупные инвестиционные проекты. Характерно то, что по большей части они касаются спортивной сферы.

До 2020 года планируется реализовать проект строительства спортивно-оздоровительного центра Äkkeküla, с бассейном. К 2022 году предполагается построить рядом с Äkkeküla экстрим-парк. Проектирование и строительство сети велосипедных дорожек должно продолжиться до 2022-го. Собираются строить спортивные и игровые площадки по всей Нарве. На 2018 год намечено строительство стадиона у 6-й школы (Кересе, 22). Программа предполагает осуществить реконструкцию стадиона ”Кренгольм” к 2019 году. К 2022 году собираются реконструировать здание нарвской спортивной школы ”Энергия”, по адресу Таллинское шоссе, 30, осуществить ремонт бассейна спортшколы. Первый этап строительства легкоатлетического манежа предполагается реализовать к 2020 году. К 2022 году предполагается построить теннисные корты рядом с Нарвским спортивным центром, что на улице Раквере.Тогда же в Нарве возможно появится городской водный центр.

”Создание материально-технических условий для участия в спортивной жизни людей с ограниченными возможностями (в том числе строительство специализированной спортивной площадки)”, реконструкция и строительство школьных стадионов, обновление гребной базы и базы КЮМа, обновление прочей спортивной инфраструктуры.

Планы обширные, но найдутся ли на все это деньги, пока неизвестно.

С проектом Программы развития культуры и спорта Нарвы до 2022 года можно ознакомиться здесь.