Программа поддержки Ида-Вирумаа пока сыровата, премьер-министр приедет в Нарву и Нарва-Йысуу

12 января премьер-министр Эстонии Юри Ратас собирается посетить с визитом Нарву и Нарва-Йыэсуу. В планах — общение с местными предпринимателями и обсуждение Программы развития Ида-Вирумаа, рассказывает ”Виру Проспект”.

Визит уже дважды откладывался по объективным причинам, и 12 января он пройдет по сокращенной программе из-за того, что на этот же день выпал приезд японского посла с официальным визитом в Эстонию.

”Мы сосредоточимся на экономической части визита, чтобы с 8 утра до 12 часов дня максимально успеть выполнить намеченную программу, — поделилась информацией советник премьер-министра Наталья Маллеус. — Впервые за последние 20 лет премьер-министр посетит курортный город Нарва-Йыэсуу, который до последнего времени оставался за рамками официальных посещений первыми лицами государства. Далее планируется визит в два технопарка Нарвы, на завод ”Аквафор” и Fortaco Estonia OÜ, где и будет представлен проект Программы развития Ида-Вирумаа. В планах было пригласить специалиста из министерства финансов и представителя EAS, чтобы ознакомить предпринимателей Ида-Вирумаа с той основой Программы, которая уже существует, хотя работа над ней ещё не закончена. К сожалению, из-за дефицита времени намеченный урок граждановедения, который должен был провести Юри Ратас для молодых нарвитян, вероятнее всего не состоится!.

План правительства для Северо-Востока ещё сыроват

По предварительному плану Программа поддержки Ида-Вирумаа должна стартовать с июля 2018 года, но пока еще обсуждается правительством. На запуск программы (это именно стартовая часть программы, а не ее полный объем!) в бюджете на следующий год предусмотрено 2,8 миллиона евро. По данным статистики (на конец 2016 года, более свежие данные ещё не готовы), частично в лучшую сторону изменилась ситуация с предпринимательством. В регионе Ида-Вирумаа наблюдается некоторый рост предпринимательской активности, который, однако, все больше отстает от среднего по Эстонии. Такая же ситуация с ростом занятости и зарплат — в 2016 году они росли, но несмотря на это, все больше отставали от средних показателей по Эстонии. А вот быстрый рост числа туристов, посещающих Ида-Вирумаа, заметно опережает средние показатели по Эстонии. В 2017 году эта тенденция сохранялась.

На сентябрьской встрече главы правительства с предпринимателями Северо-Востока в Таллинне говорилось о том, что одним из основных тормозов развития Ида-Вирумаа является нехватка квалифицированных кадров. Нужных специалистов трудно как приглашать из других стран и регионов, так и готовить на месте, поскольку в регионе не хватает возможностей для получения отвечающего современным требованиям профессионального образования по интересующим местные предприятия специальностям, недостаточно развита социальная инфраструктура, уровень услуг здравоохранения ниже, чем в столице, мало возможностей для полноценного досуга.

Можно предположить, что именно на этих темах и должно сфокусироваться правительство в своей Программе поддержки Ида-Вирумаа. Некоторые подвижки уже есть, заметил премьер-министр Юри Ратас на встрече с журналистами русскоязычных СМИ Северо-Востока в ходе недавнего пресс-тура, организованного Коммуникационным бюро правительства, и лично он рад, в Нарве в скором времени появится Нарвский колледж МВД и Vaba Lava (”Свободная сцена”).

Самый больной вопрос — рабочие места

Премьер-министр поинтересовался у работников СМИ, как местные люди оценивают движение поездов между Нарвой и Таллинном, так как вопросы железнодорожного сообщения между этими городами особо волнует правительство. Журналистов же интересовало, сколько рабочих мест планирует правительство создать для развития региона.

Премьер-министр затруднился ответить, сколько именно человек смогут найти себе рабочее место после всех принятых мер, однако заметил, что по планам правительства, почти четверть из запланированных для вывода из столицы государственных рабочих мест (а это не менее тысячи человек) будет перенесена в Ида-Вирумаа.

В июле 2016 года была начата программа помощи ищущим работу, призванная смягчить последствия крупных сокращений в Ида-Вирумаа (1,9 миллионов евро из Европейского фонда адаптации к глобализации). В течение двух лет в ее рамках есть возможность помочь как минимум 800 безработным в нашем регионе. В настоящее время программу прошли уже более 400 человек.

По оценке правительства, особенно хорошо пошел проект поддержки получения новой профессиональной квалификации, в рамках которого десятки человек поступили учиться в профессиональные учебные заведения.

Спросом пользуется также введенная в качестве временной меры дотация на создание новых рабочих мест, которая доступна для Северо- Востока до конца 2018 года. По состоянию на конец 2016 года с ее помощью были трудоустроены 151 человек, в минувшем году активность ходатайствующих о поддержке предприятий значительно выросла, но окончательных данных за 2017 год ещё нет.

Придётся поднапрячься

По словам Юри Ратаса, финасовые поступления из ЕС в Эстонию сократятся по двум причинам. Первая — это выход Великобритании из ЕС (тем самым значительно уменьшится общий бюджет ЕС), вторая — улучшающееся экономическое положение эстоноземельцев, приводящее к естественному сокращению поддержки экономического ”выравнивания” регионов Европы.

Но часть проектов, направленных, например, на синхронизацию дорог или проект Rail Baltic все равно будут в числе приоритетных, уверен премьер. В свете возможного закрытия финансирования из европейских фондов, правительство подготовило стратегию государственного бюджета, которая учитывает эти риски, и в целом правительство должно представлять, из каких других источников можно компенсировать уменьшение этого финансирования, заметил премьер-министр.

”Нам в Эстонии придётся несколько поднапрячь усилия для того, чтобы в дальнейшем рост экономики был стабильным и устойчивым и составил бы 3%-3,5%, а не полтора-два процента”, — сказал Ратас.