Профессор: согласны ли ярые защитники переноса академии сами переехать в Ида-Вирумаа?

Бесконечное обсуждение даже на уровне коалиционного договора темы переноса в Нарву Академии внутренней безопасности свидетельствует либо об отсутствии у политиков свежих идей, либо о последовательном лоббировании интересов определённой группы лиц, считает эмерит-профессор Таллиннского технического университета Вяйно Раянгу.

В опубликованной на страницах ”Учительской газеты” статье автор отмечает, что лейтмотивом газетных дискуссий на тему переезда академии в Нарву являются вопросы, связанные скорее с недвижимостью, финансами и земельными участками, нежели организация учебного вопроса в самом учебном учреждении.

Раянгу напоминает, что после восстановления Эстонией своей независимости количество высших учебных заведений также росло как на дрожжах, однако из-за низкого уровня преподавания время стёрло воспоминания о большинстве из них.

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Вспоминает профессор и о том, как основной проблемой при запуске магистерской программы в Академии внутренней безопасности Эстонии был поиск преподавателей с необходимой квалификацией.

”Если теперь перевести академию из Таллинна в Нарву, то существенно пострадает академический состав вуза, а исходя из этого, конечно же, и студенты, — пишет Раянгу. — Если есть желание парализовать процесс обучения внутренней безопасности, то зачем же тратить ранее упомянутые миллионы — школу можно гораздо дешевле утопить здесь, в Таллинне”.

К тому же, эмерит-профессор ТТУ просит ярых защитников идеи переезда академии в Нарву ответить самим себе на вопрос, согласны ли они будут сами переехать в Ида-Вирумаа, воплотись их мечта в жизнь. ”Они могли бы показать пример не только на словах, но и на деле”, — подытоживает Вяйно Раянгу.