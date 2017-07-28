Профессиональные грибники-ягодники: в лесах Ида-Вирумаа лисичек мало, черники почти нет

При том, что в более удачные годы уже в конце июня в ида-вирумааских лесах можно было набрать корзинку лисичек, в 2017-м и под занавес июля этих грибов крайне мало, а прочих не видно вовсе. Опытные грибники надеются на то, что через неделю-другую лисички, как говорится, активно пойдут. В то же время те, кто зарабатывает сбором ягод, на хороший урожай черники уже не надеются.

Репортер Delfi пообщался с несколькими нарвитянами, которых можно назвать профессиональными грибниками и ягодниками, то есть людьми, собирающими лесные дары не для себя, а на продажу, и все они настроены довольно пессимистично.

По их убеждению, холодные весна и первая половина лета очень негативно сказались на грибном и ягодном урожае. В то же время, практически в один голос профессионалы критикуют государство за оставляющие без ягод и грибов активную вырубку лесов и осушение болот в уезде.

Нарвитянка Нелли, продававшая в пятницу на нарвском рынке ”Энергия” собранные ею самой лисички (по 7 евро за килограмм) и чернику (по 7 евро 50 центов за литр), говорит, что год выдался неурожайным на чернику.

”В четверг вдвоем удалось собрать всего семь литров, а это очень мало. Причем черника уже в основном спелая, зеленой немного, то есть понятно, что больше ее и не будет”, — говорит Нелли, собиравшая ягоды в районе монастыря в Куремяэ.

По ее словам, брусники в лесу, можно сказать, совсем нет. И в этом она винит не только аномально холодную первую половину лета, но и то, что болота в Ида-Вирумаа активно осушают, выполняя дренажные работы, что на пользу грибам и ягодам не идет.

”Мы всегда собирали бруснику в районе Авинурме, но сейчас наше место выглядит совершенно не так, как еще год назад, а ягод просто нет. Осушение болот вредит и клюкве, конечно. Вообще, зла не хватает, когда своими глазами видишь то, что происходит с эстонским лесом, с нашей природой. Ладно, вырубаете деревья, так хотя бы, увозя стволы, убирайте и ветки, чтобы люди ноги не ломали! Пожалейте, хотя бы пенсионеров. Другой вопрос, что, когда они приходят на место, где еще год назад собирали землянику, думая, что она-то из-за вырубки никуда не денется, они ее не находят — деревья солнце не закрывают, и все моментально зарастает высокой травой”.

Земляники в этом году, по словам тех, кто ее собирает, уродилось немало, и спрос на нее очень хороший, несмотря на высокую цену — 10 евро за литр в среднем. ”Самим покупателям ее в таком количестве сложно собрать, не зная мест, а детей побаловать хочется. Тем более, что скоро ее уже не будет. Первые сильные дожди зрелые ягоды побьют, а новых уже не будет”, — сказал Delfi нарвитянка Марина, продающая землянику на том же рынке ”Энергия”, а собирающая ее в окрестностях Нарва-Йыэсуу.

Александр, продававший лисички (7 евро за килограмм) сказал Delfi, что собирал их опять же под Нарва-Йыэсуу. ”Народу в лесу, конечно, очень много, а так можно было бы найти лисичек побольше, но ведерко за день набрать удается”, — сообщил Александр. По его мнению, где-то к 10 августа этих грибов станет значительно больше, если будут нормальные дожди.

”Но люди спрашивают и другие грибы, например, подберезовики, белые грибы, а их пока нет в лесу совсем”, — сообщает Александр.

Другой Александр, торгующий лисичками (7 евро за килограмм) у магазина ”Maxima Soldino”, ездит за ними в район Чудского озера на мотороллере. Говорит, что, если бы не знание ”секретных мест”, оставался бы почти без грибов. ”Если знаешь точки, пару-тройку килограмм лисичек можно собрать, или немного больше, если повезет, — высказывает свое мнение Александр. — Но вот чернику даже не собираю. В лучших черничниках ее мало, почти нет”.

В таких условиях, нарвские собиратели ягод и одновременно торговцы ими заверяют, цена местной черники вряд ли опустится ниже 6-7 евро за килограмм.

Тем не менее, на ярмарке, работающей стоянке перед нарвским магазином сети Prisma, в пятницу была в продаже черника по 3 евро 50 центов за килограмм, то есть в два раза дешевле. Сами не собиравшие ее продавцы, уверяют, что это местная лесная черника.

Геннадий, подрабатывающий сбором ягод уже несколько лет, уверен, что она по меньшей мере не из лесов Ида-Вирумаа. ”Я уже во многих местах в уезде успел побывать в поисках грибов и ягод и везде с черникой совсем плохо. Может быть, где-нибудь на юге Эстонии лучше”.

Николай, в прошлые годы очень успешно продававший собранную чернику через объявления в интернете, также не надеется в этом году на ее нормальный урожай. ”Местами, конечно, еще много зеленой, но год точно неудачный для этой ягоды. Посмотрим, что будет дальше. Может, клюквы народится достаточно”, — надеется Николай.