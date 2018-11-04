04.11.2018, 17:36

Продюсер эстонско-английского фильма об однополой любви между советскими военнослужащими: убеждена, что о сюжете никто не врал

 (85)
Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST 2
Gay Pride 2007
Gay Pride 2007Foto: Ilmar Saabas

Вчера Delfi рассказал о том, в какое негодование привело жителя Нарва-Йыэсуу Айво Петерсона то, что, по его словам, создатели художественного фильма ”Жар-птица” ввели его в заблуждение, сообщив, что картина посвящена истории любви между советскими военнослужащими, эстонской девушкой и русским парнем. Петерсон согласился помочь в организации съемок в Нарва-Йыэсуу и только потом узнал, что создается ”первый эстонский художественный гей-фильм” об однополой любви в советской армии. Петерсон почувствовал себя обманутым и оскорбленным, но продюсер ”Жар-птицы” убеждена, что никто никого не обманывал.

”Съемки фильма ”Жар-птица” (англ. — Firebird, эст. — Tulilind) — это масштабный совместный проект Великобритании и Эстонии, — написала Delfi продюсер картины Бригита Розенбрика. — Фактом является то, что сюжет фильма основан на реальных событиях, которые происходили в 1970 годах в располагавшейся в Эстонии военной части советской армии.

Одной из основных линий фильма действительно является любовный треугольник между девушкой и двумя молодыми людьми. Информация об этом уже была публичной некоторое время, в прессе неоднократно рассказывалось об этом.

Я убеждена, что никто из съемочной группы никого по поводу сюжета не обманывал. Но также никто, конечно, не пересказывал полностью содержание фильма во всех деталях — так никогда не делается до выхода на экраны любого фильма, так как это испортило бы впечатление от картины.

У каждого человека есть право на свое мнение, но, как всегда в случае искусства, следует сначала нужно познакомиться с произведением, и лишь потом критиковать его или хвалить”.

Госпожа Розенбрика также сообщила, что режиссер фильма Пеэтер Ребане из-за плотного графика до конца декабря практически не имеет возможности давать интервью. Вчера вечером сам господин Ребане написал нам, извинившись за не оперативный ответ, сославшись на то, что работает по 18 часов в сутки, и добавив, что Петерсона не знает и потому комментировать ситуацию не может.

Бригита Розенбрика также указала на то, что не может дать более развернутый комментарий из-за того, что ссылки на публикации Айво Петерсона в Facebook, которые мы ей послали, более не работают.

Действительно публикации, которые Петерсон посвятил ”Жар-птице” и своему возмущению, якобы, произошедшим обманом, исчезли, но не по его инициативе. Их удалил Facebook по чьей-то жалобе.

Facebook

Между тем, уже сегодня Айво Петерсон опубликовал на своей странице в соцсети вполне радостный пост, посвященный тому, что скандальная история лишила его 26 друзей на Facebook, но привлекла 2774 новых.

Напомним, вчера мы писали о том, что Айво Петерсон, в свое время прославившийся как оппозиционный нарвский политик, а сейчас занимающийся исключительно предоставлением услуг массажа, помог съемочной группе фильма Tulilind (”Жар-птица”) тем, что предоставил им для съемок некоторых сцен расположенную в Нарва-Йыэсуу недвижимость своего знакомого из Петербурга, за которой присматривает.

Служивший в советской армии и сам проживающий в Нарва-Йыэсуу Петерсон сказал Delfi, что никогда бы не стал содействовать съемкам фильма о гомосексуальных отношениях.

”У меня есть свои принципы. Меня возмущает то, что меня обманули, ввели в заблуждение. О том, чему все-таки посвящен фильм на самом деле, я узнал из прессы, когда уже дал согласие помочь”, — подчеркивал житель курортного городка.

В прессе ”Жар-птицу” называют ”первым эстонским художественным гей-фильмом”, а также сравнивают с нашумевшим фильмом ”Горбатая гора”, с той оговоркой, что события эстонского кинофильма разворачиваются в советской армии конца 70-х.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Продюсер эстонско-английского фильма об однополой любви между советскими военнослужащими: убеждена, что о сюжете никто не врал

04.11.2018
Вчера Delfi рассказал о том, в какое негодование привело жителя Нарва-Йыэсуу Айво Петерсона то, что, по его словам, создатели художественного фильма ”Жар-птица” ввели его в заблуждение, сообщив, что картина посвящена истории любви между советскими военнослужащими, эстонской девушкой и русским парнем. Петерсон согласился помочь в организации съемок в Нарва-Йыэсуу и только потом узнал, что создается ”первый эстонский художественный гей-фильм” об однополой любви в советской армии. Петерсон почувствовал себя обманутым и оскорбленным, но продюсер ”Жар-птицы” убеждена, что никто никого не обманывал.
Подробнее



Управа Ласнамяэ: на предстоящей неделе запах от завода должен уйти

04.11.2018
В течение последних двух месяцев жители Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра жалуются на неприятный запах, который, как предполагается, идет с асфальтного завода в карьере Вяо. На следующей неделе запах от завода должен уйти, сообщает управа Ласнамяэ.
Подробнее

В МВД Австрии предупредили об угрозе прорыва 20 000 вооруженных мигрантов в ЕС

04.11.2018
Более 20 тыс. вооруженных холодным оружием мигрантов из Ближнего Востока и Африки угрожают прорваться в Евросоюз через боснийско-хорватскую границу в ближайшее время. Об этом сообщило в воскресенье австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на министерство внутренних дел Австрии.
Подробнее

-25% Käekell LACO Detroit 861917
290,- €
217,50 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106102003
151,20 €
90,72 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
111,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
132,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €

Как в Финляндии и Швеции: Medicum готов открыть в Ласнамяэ новое отделение экстренной медицины

04.11.2018
Medicum готов открыть в Центре здоровья Ласнамяэ дополнительное приемное отделение экстренной медицины первичного уровня, чтобы оказывать скорую помощь в решении проблем со здоровьем таллиннцев и взять на себя часть нагрузки коллег из отделений экстренной медицины Ида-таллиннской центральной больницы и Северо-эстонской региональной больницы. Medicum готов начать соответствующие переговоры как с Больничной кассой Эстонии и городом Таллинном, так и с таллиннскими больницами.
Подробнее

Новый председатель ОЛПЭ Русаков о предстоящей поездке в Крым: надо налаживать взаимовыгодные связи с Россией

04.11.2018
В Объединенной левой партии Эстонии сменился председатель. Новым руководителем партии стал Мстислав Русаков, который предстоящей весной собирается посетить Крым. Прежний председатель партии Валев Калд покинул пост по собственному желанию.
Подробнее

Убийство у Певческого поля: окружной суд оставил в силе приговор юной нарвитянке

04.11.2018
Таллиннский окружной суд не нашел оснований для смягчения наказания 21-летней Елизавете Капитоновой из Нарвы, которая судом первой инстанции была признана виновной в убийстве 22-летнего молодого человека и приговорена к 9 годам тюрьмы.
Подробнее

Почему осенью желтеет туя? Главные причины и методы их устранения

04.11.2018
Цвет хвои туи может меняться под воздействием самых разных как внешних, так и внутренних факторов, точно определить которые иногда не представляется возможным. Хвоя постепенно приобретает жёлтую окраску, потом отмирает, засыхает и опадает. Для постановки правильного диагноза понадобится произвести тщательный осмотр дерева.
Подробнее

Эстонская колония моряков в Конго: как жители Эстонии в 1920-ых годах Африку покоряли

04.11.2018
Первые годы независимой Эстонии были сложны как в экономическом, так и политическом смыслах. Многие жители Эстонии были вынуждены отправиться на поиски лучшей доли не только в европейские страны, но и решились на покорение других континентов. Самая большая волна эмиграции пришлась на 1925–1927 годы.
Подробнее

Эльфы, зомби и вампиры: истории пациентов

04.11.2018
Никогда не задумывались, откуда в книгах и фильмах ужасов взялись зомби и вампиры, а в книгах — хоббиты и эльфы? Авторы фэнтези и ужастиков не придумали это все сами — образы монстров и других странных существ основаны “на реальных событиях”. Точнее, на редких и загадочных болезнях и людях, страдающих ими.
Подробнее