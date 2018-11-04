Продюсер эстонско-английского фильма об однополой любви между советскими военнослужащими: убеждена, что о сюжете никто не врал

Госпожа Розенбрика также сообщила, что режиссер фильма Пеэтер Ребане из-за плотного графика до конца декабря практически не имеет возможности давать интервью. Вчера вечером сам господин Ребане написал нам, извинившись за не оперативный ответ, сославшись на то, что работает по 18 часов в сутки, и добавив, что Петерсона не знает и потому комментировать ситуацию не может.

Бригита Розенбрика также указала на то, что не может дать более развернутый комментарий из-за того, что ссылки на публикации Айво Петерсона в Facebook, которые мы ей послали, более не работают.

Действительно публикации, которые Петерсон посвятил ”Жар-птице” и своему возмущению, якобы, произошедшим обманом, исчезли, но не по его инициативе. Их удалил Facebook по чьей-то жалобе.

Facebook

Между тем, уже сегодня Айво Петерсон опубликовал на своей странице в соцсети вполне радостный пост, посвященный тому, что скандальная история лишила его 26 друзей на Facebook, но привлекла 2774 новых.

Напомним, вчера мы писали о том, что Айво Петерсон, в свое время прославившийся как оппозиционный нарвский политик, а сейчас занимающийся исключительно предоставлением услуг массажа, помог съемочной группе фильма Tulilind (”Жар-птица”) тем, что предоставил им для съемок некоторых сцен расположенную в Нарва-Йыэсуу недвижимость своего знакомого из Петербурга, за которой присматривает.

Служивший в советской армии и сам проживающий в Нарва-Йыэсуу Петерсон сказал Delfi, что никогда бы не стал содействовать съемкам фильма о гомосексуальных отношениях.

”У меня есть свои принципы. Меня возмущает то, что меня обманули, ввели в заблуждение. О том, чему все-таки посвящен фильм на самом деле, я узнал из прессы, когда уже дал согласие помочь”, — подчеркивал житель курортного городка.

В прессе ”Жар-птицу” называют ”первым эстонским художественным гей-фильмом”, а также сравнивают с нашумевшим фильмом ”Горбатая гора”, с той оговоркой, что события эстонского кинофильма разворачиваются в советской армии конца 70-х.