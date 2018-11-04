Продюсер эстонско-английского фильма об однополой любви между советскими военнослужащими: убеждена, что о сюжете никто не врал

Вчера Delfi рассказал о том, в какое негодование привело жителя Нарва-Йыэсуу Айво Петерсона то, что, по его словам, создатели художественного фильма ”Жар-птица” ввели его в заблуждение, сообщив, что картина посвящена истории любви между советскими военнослужащими, эстонской девушкой и русским парнем. Петерсон согласился помочь в организации съемок в Нарва-Йыэсуу и только потом узнал, что создается ”первый эстонский художественный гей-фильм” об однополой любви в советской армии. Петерсон почувствовал себя обманутым и оскорбленным, но продюсер ”Жар-птицы” убеждена, что никто никого не обманывал.
”Съемки фильма ”Жар-птица” (англ. — Firebird, эст. — Tulilind) — это масштабный совместный проект Великобритании и Эстонии, — написала Delfi продюсер картины Бригита Розенбрика. — Фактом является то, что сюжет фильма основан на реальных событиях, которые происходили в 1970 годах в располагавшейся в Эстонии военной части советской армии.
Одной из основных линий фильма действительно является любовный треугольник между девушкой и двумя молодыми людьми. Информация об этом уже была публичной некоторое время, в прессе неоднократно рассказывалось об этом.
Я убеждена, что никто из съемочной группы никого по поводу сюжета не обманывал. Но также никто, конечно, не пересказывал полностью содержание фильма во всех деталях — так никогда не делается до выхода на экраны любого фильма, так как это испортило бы впечатление от картины.
У каждого человека есть право на свое мнение, но, как всегда в случае искусства, следует сначала нужно познакомиться с произведением, и лишь потом критиковать его или хвалить”.
Госпожа Розенбрика также сообщила, что режиссер фильма Пеэтер Ребане из-за плотного графика до конца декабря практически не имеет возможности давать интервью. Вчера вечером сам господин Ребане написал нам, извинившись за не оперативный ответ, сославшись на то, что работает по 18 часов в сутки, и добавив, что Петерсона не знает и потому комментировать ситуацию не может.
Бригита Розенбрика также указала на то, что не может дать более развернутый комментарий из-за того, что ссылки на публикации Айво Петерсона в Facebook, которые мы ей послали, более не работают.
Действительно публикации, которые Петерсон посвятил ”Жар-птице” и своему возмущению, якобы, произошедшим обманом, исчезли, но не по его инициативе. Их удалил Facebook по чьей-то жалобе.
Между тем, уже сегодня Айво Петерсон опубликовал на своей странице в соцсети вполне радостный пост, посвященный тому, что скандальная история лишила его 26 друзей на Facebook, но привлекла 2774 новых.
Напомним, вчера мы писали о том, что Айво Петерсон, в свое время прославившийся как оппозиционный нарвский политик, а сейчас занимающийся исключительно предоставлением услуг массажа, помог съемочной группе фильма Tulilind (”Жар-птица”) тем, что предоставил им для съемок некоторых сцен расположенную в Нарва-Йыэсуу недвижимость своего знакомого из Петербурга, за которой присматривает.
Служивший в советской армии и сам проживающий в Нарва-Йыэсуу Петерсон сказал Delfi, что никогда бы не стал содействовать съемкам фильма о гомосексуальных отношениях.
”У меня есть свои принципы. Меня возмущает то, что меня обманули, ввели в заблуждение. О том, чему все-таки посвящен фильм на самом деле, я узнал из прессы, когда уже дал согласие помочь”, — подчеркивал житель курортного городка.
В прессе ”Жар-птицу” называют ”первым эстонским художественным гей-фильмом”, а также сравнивают с нашумевшим фильмом ”Горбатая гора”, с той оговоркой, что события эстонского кинофильма разворачиваются в советской армии конца 70-х.