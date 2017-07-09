Проблема новых переходов через железную дорогу в Йыхви все так же актуальна

Проблема ”разрезанного” железной дорогой надвое Йыхви, где через полотно безопасно можно перейти только в центре города, о чём ”ИП” ранее уже писал, остаётся на повестке дня. После обращения на эту тему группы горожан волостная управа сделала запрос в ”Эстонскую железную дорогу” и получила ответ.

Оборудованные для безопасного пешеходного перехода через железнодорожные пути места находятся в центре Йыхви совсем рядом — на улице Парги и Тартуском шоссе. Во всех прочих местах люди пересекают полотно, как говорится, на свой страх и риск, ведь жильё, садоводства, гаражи и предприятия тянутся с обеих сторон железной дороги на протяжении почти двух километров, то есть потребность ходить туда-сюда есть и в других районах города.

В мае в волостную управу обратилась группа йыхвисцев, которые попросили привести в порядок один из таких востребованных, но официально не оборудованных переходов — на участке ”Раудтеэ, 25 — Мальми”. ”Переходом пользуются постоянно, но он очень неудобен для женщин с детскими колясками, для пенсионеров с велосипедами, и к тому же травмоопасен”, — писали горожане.

В составленном после этой жалобы письме в адрес ”ЭЖД” волостное управление поставило вопрос о возможном строительстве в данном месте пешеходного перехода, так как ближайшие оборудованные места пересечения полотна отстоят отсюда на 1000 и 1600 метров.

В ответе, который дал волости главный инспектор отдела безопасности железной дороги Тарви Вийсалу, сказано, что вопрос мест под переходы должен решаться через процедуры составления планировок городского пространства и что, со своей стороны, ”ЭЖД” сейчас рассматривает планы работ по укреплению безопасности на дистанции Тапа-Нарва — в том числе в Йыхви — на 2018-2019 годы, в рамках которых взвешивает и сооружение нового безопасного перехода.

- Мы дополнительно связывались с ”Эстонской железной дорогой”. Они сообщили, что у них есть в Йыхви два потенциальных места для новых оборудованных переходов и они ожидают решения по финансированию. Будем держать ”руку на пульсе”, а пока попросим, чтобы железнодорожники немного привели в порядок место перехода у Раудтеэ, 25, подсыпав там щебня, — сказал ”ИП” в среду помощник йыхвиского старейшины Вадим Ивлиев.

По его словам, упомянутые потенциальные места — это, очевидно, те, что упомянуты и в общей планировке Йыхви, а именно, у Раудтеэ, 25 и в районе магазина ”Консум”.

В целом, потребность в новых оборудованных пешеходных переходах через пути в том месте, где железная дорога тянется параллельно району улицы Нарвское шоссе, зависит от перспектив расположенных по южную сторону полотна йыхвиских садоводств, поэтому развитие этих садовых городков надо будет проанализировать — так видит Ивлиев задачу самоуправления.