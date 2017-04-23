Про маленькие чудеса в кохтла-ярвеском детском садике

Есть такие места, из которых складывается ощущение дома. Для кого-то это маленький пруд, в котором круглогодично обитают утки, для кого-то — оживленная улица с постоянно спешащими куда-то людьми. Кохтла-Ярве необычный город, который можно не любить за его неказистый вид промышленного толка, а можно любоваться его удивительными районами, в которых природа словно бы договорилась с цивилизацией, пишет "Инфоринг".

Одно из таких неказистых, с одной стороны, но богатых на тишину и застывшую историю мест — Кукрузе, который до сих пор называют поселком, но который юридически является частью Кохтла-Ярве. К сожалению, нет здесь уже музея сланца, он переехал в Кохтла-Нымме, а посему дом культуры теперь не функционирует. Зато здесь расположено отделение Таллиннской высшей школы здравоохранения, а еще — один из самых старых в истории города детских садов — ”Тувике”. Детский сад был построен в 1948 году, практически сразу после окончания войны, и в будущем году отметит свое 70-летие.

Этот детский садик — неказистый с виду, но очень теплый внутри, становится магнитом для людей особенных, творческих. О таком человеке и пойдет речь — и не зря я сделала длинное, не совсем свойственное современным каноническим журналистским текстам предисловие. Мне хотелось подчеркнуть, что вся эта удивительная история не случилась бы, если бы не три составляющих: поселок Кукрузе (пусть он в этом тексте побудет поселком, а не длинным официальным названием ”Кукрузеская часть Кохтла-Ярве”), детский садик ”Тувике” и молодой, 31-летний бывший строитель Андрей Миронов.

Начиная с нового года, приводя детей в детский сад, я невольно любовалась появляющимися на его территории деревянными скульптурами. Маленький олень, который подчеркнул теплоту Рождества, затем, ближе к весне, я заметила, что рядом с одним из деревянных домиков выросла беседка, потом — стол со скамьей, резной и тоже веющей какой-то домашностью, чем-то из деревянного нашего прошлого, когда дерево было единственным материалом для жилищ и мебели. В один из дней неподалеку от оленя я заметила скульптуру собаки, и поразилась сходством с живым существом — автор явно рос и явно имел какое-то особенное чутье, особенный глаз.

Чуть позже на территории выросли огромные опята, которые удивительным образом походили на самые что ни на есть настоящие, а между ними извивалась….словно бы ожившая змея, которая совсем недавно была причудливо извитой толстой веткой какого-то дерева. Дальше я не выдержала и поинтересовалась у воспитательницы моих детей, кто же этот замечательный мастер. Так и познакомилась с Андреем Мироновым — молодым, скромным и очень обаятельным человеком, который совсем недавно работает в детском саду дворником.

Для Андрея Кукрузе — самая настоящая малая родина. Он здесь родился, в детстве жил в жилом доме на территории сегодняшней Полярной мызы, которая теперь стала музеем. Андрей окончил училище по специальности ”столяр”, но уже с 17 лет начал работать на стройке.

- Много лет я был строителем, в Нарве мы строили электростанцию, в Таллинне работал на разных объектах, но в какой-то момент на стройке стало туго, платили нерегулярно, нагрузка было большая, и я принял решение вернуться домой и искать что-то другое, — рассказывает Андрей.

Вернувшись в родные места и помыкавшись по разным фирмам, где тоже столкнулся с недобросовестным отношением к работникам, Андрей попал, наконец, в ”Тувике”.

По его признанию, он очень этому рад, так как именно это и дало толчок для того, чтобы мебельщик по профессии вдруг стал заниматься художественной резьбой по дереву.

- Во-первых, раз я дворник, то у меня куча свободного времени, а, во-вторых, территория садика была в некотором запустении, в том плане, что здесь почти ничего такого богатого, как в некоторых других садах, для малышей нет — это дорого для города и маленького детского садика, — говорит Андрей, который, вдохновившись идеей сделать ”Тувике” если не самым красивым детским садиком города, то хотя бы, интересным и оригинальным, принялся вырезать из дерева самые настоящие скульптуры, делать беседку и уличную мебель.

- У меня дома была бензопила, которая долгое время лежала без дела, — смеется Андрей, я подумал — почему бы не попробовать использовать ее для творчества, попробовал — получилось интересно. Попробовал еще — вроде, бы вышло даже лучше… Ну а теперь я уже не могу остановиться, в голове масса интересных идей и сюжетов для воплощения, — делится Андрей, который, правда, сетует на то, что сейчас особенно негде этим заниматься.

Небольшое помещение выделил ему ”Кукрузе мая”, но деревообработка — дело довольно пыльное, и продолжать там не было возможности.

- Ничего, — оптимистично настроен Андрей — я выкидываю из окна своей квартиры удлинитель и вырезаю на улице. Соседи иногда бранятся из-за шума, но как-то справляюсь.

А еще трудно добывать материал. В лесу нельзя брать аварийные деревья, да и вообще, по сути, ничего брать нельзя, Андрей это прекрасно знает и закон не нарушает. Договорился с тем же ”Кукрузе мая”, который отдает ему спиленные аварийные деревья. Правда, они, к сожалению, зачастую гнилые внутри, но молодой художник не отчаивается — делает свои шедевры из того, что есть под рукой, признаваясь, что и инструмента-то особенного нет.

- Вот вы говорите собака, а это лиса, — смеясь, поясняет он. Просто мне сложно выразительно проработать мордочку, инструмента не хватает.

- Я все-таки не теряю веры в то, что мне выделят какую-то комнатку, чтобы я мог и зимой резать по дереву, а то зимой на улице холодно, — говорит Андрей.

Андрей производит впечатление абсолютно счастливого человека. Он не гонится за сверхвозможностями, привык довольствоваться малым и приносить пользу так, как умеет. Но для него все же важно именно это — приносить пользу. Он признается, что хотя у него уже начинают просить сделать что-то на заказ, он пока не берется.

- Нет, нет, я сначала хочу сделать все максимально для садика, для детей. Чтобы они радовались, видя моих персонажей, чтобы учились замечать, видеть красоту окружающего мира, природы. Руководство садика меня в этом очень поддерживает! — говорит Андрей.

”Тувике” действительно необычный садик. Здесь вокруг природа, шумят на ветру плодовые деревья. Поскольку в садике всего две разделенных по возрасту, но внутри по нему же смешанных группы с эстонскими и русскими ребятишками, то здесь никто не говорит об интеграции. Но абсолютно понятно, что она происходит естественно, так как и должна.

Никаких ненужных для сухих отчетов акцентов, на сайте садика просто и тепло написано, что его направление — это близкий контакт с природой и взаимопомощь, поскольку детки в одной группе могут быть разновозрастными, и старшие заботятся о малышах. А с таким дворником как Андрей — настоящим волшебником, творящим своими руками сказку, никаких евроремонтов не нужно.