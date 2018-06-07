07.06.2018, 12:25

Принудительный снос может стать решением проблемы застрявшего в 90-х нарвского рынка ”Энергия”

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rus.delfi.ee
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Kukeseened, Narva Energia turg
Kukeseened, Narva Energia turg Foto: Roman Vikulov, Delfi

Власти Нарвы подумывают о принудительной ликвидации незаконно стоящих частных киосков, чтобы разрубить гордиев узел нерешаемых проблем вокруг рынка ”Энергия”, пишет ”Северное побережье”.

У киосков рынка ”Энергия” с декабря 2014 года отсутствуют разрешения на эксплуатацию, но есть предписание владельцу эти киоски снести, о чем сообщил вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов.

”Владелец киосков ТОО ”Alvel Ventures” упорно игнорирует требование ликвидировать киоски. В связи с этим отдел надзора дважды применял денежное взыскание в отношении собственника киосков в суммах 6400 и 10000 евро. Поскольку денежное взыскание не оплачено, обратились с соответствующим требованием к судебному исполнителю”, — сообщил Евграфов в ответ на запрос депутатов Нарвского горсобрания из оппозиционной фракции ”Наша Нарва”.

Нарвская горуправа уже объявила на городском сайте о скором начале делопроизводства, направленного на снос бесхозных строений в районе рынка ”Энергия”, а департамент горхозяйства попросил собственников расположенных там строений, киосков до 20 июня представить документы, подтверждающие права собственности или пользования.

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