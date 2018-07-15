Принимая Вестфальскую премию мира, президент ЭР в своей речи вспомнила о Нарве, пообещав ей перемены

В субботу в немецком Мюнстере президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла от лица ЭР международную Вестфальскую премию мира — за усилия в европейской интеграции.

В сказанной по этому случаю речи Керсти Кальюлайд особое внимание уделила Нарве, сравнив ее с Мюнстером.

”Принимая эту награду, думаю о Нарве, пограничном городе Европейского Союза, который подобно Мюнстеру был уничтожен по время Второй мировой войны и в отличии от Мюнстера не был восстановлен в первозданном виде, — сказала президент. — Теперь, когда Нарва стремится стать Культурной столицей Европы, у нас есть возможность восстановить там европейское наследие, если не в архитектуре, то в духе”.

«Я уверена, что Нарва станет такой же успешной и открытой, как Мюнстер сегодня», - позже добавила президент в Twitter.

Напомним, что будущей осенью президент ЭР Керсти Кальюлайд собирается один месяц прожить в Нарве. Правда, жить в пограничном городе этот месяц будет с перерывами – наездами, а первое двухнедельное пребывание начнется на последней неделе августа.