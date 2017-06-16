Приговор жителю Кохтла-Ярве: 13 лет за убийство жены разделочной доской в присутствии детей

16 июня Йыхвиский дом Вируского уездного суда признал виновным 31-летнего жителя Кохтла-Ярве Александра Полякова, обвинявшегося в убийстве жены, произошедшего 21 июня 2015 года, и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Согласно обвинению, утром 21 июня 2015 года Поляков в присутствии несовершеннолетних детей набросился на свою жену с кулаками в прихожей квартиры, а потом продолжил избивать ее на кухне, — сообщает пресс-служба Вируского уездного суда. Муж наносил удары по голове и грудной клетке супруги.

В какой-то момент Поляков схватил разделочную доску, весом 1 килограмм 250 грамм, и ударил ею жену по голове, сломав доску напополам. После этого женщина потеряла познание.

В то же утро ее доставили в больницу, где она скончалась.

Сторона защиты настаивала на том, чтобы действия Полякова были расценены как нанесение телесных повреждений, повлекших за собой в последствие смерть, а не как убийство.

Суд счел, что Александр Поляков не мог не понимать, какие последствия могут повлечь за собой его действия, а отягчающими вину обстоятельствами посчитал то, что свидетелями произошедшего были несовершеннолетние дети, а сам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время в качестве смягчающего обстоятельства судом было учтено признание вины подсудимым и его раскаяние.