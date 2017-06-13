13.06.2017, 16:52

Приговор председателю Нарвского горсобрания суд вынесет в конце июля

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rus.delfi.ee
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Narva fotonäitus Aleksandr Jefimov
Narva fotonäitus Aleksandr JefimovFoto: Jevgenija Zelenskaja

Во вторник, 13 июня, Вируский уездный суд завершил рассмотрение уголовного дела председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова, которого обвиняют в мошенничестве.

Приговор по делу будет вынесен 28 июля, сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда.

Согласно обвинению, с 2014 по 2015 год Ефимов, занимая в тот период пост зампреда горсобрания, обманным путем получил от Больничной кассы компенсацию по больничному листу в размере около 5000 евро. В общей сложности он шесть раз получал возмещение, которое ему не полагалось.

Нарвская оппозиция посчитала, что на время судебного разбирательства Ефимов мог бы отстраниться от исполнения обязанностей председателя горсобрания.

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