Приготовленный в оконном проеме шашлык обошелся нарвитянину в 40 евро штрафа

Идаским спасательным центром оштрафован нарвитянин Юрий, жаривший в своей квартире на улице Раквере шашлык, установив мангал в оконном проеме.

Прибывшие спасатели застали Юрия, уже приготовившимся приступить к еде: готовые шашлыки лежали на тарелке с порезанными огурцами и помидорами, но дым к тому моменту еще не расселся. Никаких дымовых датчиков в квартире, конечно, не было.

В пресс-службе Идаского спасательного центра отмечают, что разведение открытого огня в квартире — чрезвычайно опасное занятие, и в подобных случаях виновники никогда ”первым предупреждением” не отделываются. Безработному Юрию был выписан штраф в размере 40 евро. В этом году в Ида-Вирумаа зарегистрирован еще один случай жарки мяса на мангале в квартире, также закончившийся штрафом.

Юрий проживает на 4-м этаже пятиэтажной хрущевки, то есть и сама по себе дым его гриля мог доставить беспокойство жителям соседних квартир, а также людям, проживающим сверху.

Соседи говорят, что Юрий, вероятно, на этот раз просто не хотел делиться мясом с кем бы то ни было, и ранее мангал на окне никогда не разжигал. По их словам, гриль-вечеринки устраиваются рядом с домом регулярно и, в целом, никаких беспокойств для непричастных к ним жителям дома не доставляют.

Между тем, приготовление гриля на открытом воздухе — процесс, жестко регламентируемый, и за возможные нарушения закон предполагает штрафные санкции.

В этом году в подведомственном Идаскому спасательному центру регионе было выписано 16 штрафов за нарушение требований, предъявляемых к разведению костров и приготовлению гриля на открытом воздухе. Штрафы были назначены в промежутке от 12 до 40 евро.

По словам главного инспектора отдела производства Идаского спасательного центра Танеля Сепайыэ в текущем году из-за неправильно разведенных костров случались возгорания сухой травы, а также лесных массивов, опасности подвергались и здания. К счастью, ни одно здание в таких пожарах не пострадало. В основном, причиной таких возгораний стало разведение костров на нерасчищенной территории или же слишком близко от нерасчищенной территории.

”Костер с пламенем менее метра следует разводить по меньшей мере в 8 метрах от любых строений или же легковоспламеняющихся материалов и в пожароопасное по меньшей мере в 10 метрах от лесного массива. Если же высота пламени костра превышает мест, то его удаленность от зданий должна составлять 15 метров, а от леса в пожароопасное время — 20 метров, поскольку искры, отлетающие от пламени, могут пролетать несколько метров и вызвать возгорание, с которым придется бороться спасателям, если никто этого вовремя не заметит. Эти же 20 метров действуют и в отношении территории, покрытой сухой травой или ветками. Кроме того, у нас довольно часто дуют изменчивые ветра, которые могут возникнуть неожиданно, что также повышает риск возгорания сухой травы или веток при несоблюдении требований, установленных в отношении разведения костров. Здания и лес, находящиеся в окружении места, где разводят костер, также могут подвергнуться опасности возгорания”, — прокомментировал Танель Сепайыэ.

