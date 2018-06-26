Приехавший в Нарву из России 32-летний Евгений не скрывает свой положительный ВИЧ-статус и рассказывает свою историю

”Перечитал всю информацию, которая была, побывал на всех форумах. И я успокоился, — признается он. — Понял, что мои страхи были преувеличены, все не так страшно, как мне казалось. Завтра я не умру. С ВИЧ инфекцией можно жить. Так что когда через 2 недели отправился к врачу, я уже кое-что знал об АРТ — антиретровирусной терапии — лечении, которое позволяет контролировать размножение вируса в организме и помогает людям, живущим с ВИЧ, жить полноценной жизнью. Да, я понимаю, что мне необходимо постоянно пить таблетки, до конца жизни. Но, к счастью, я сейчас живу в Эстонии, здесь на вооружении у врачей современные лекарства, они доступны. Иногда у людей, узнающих о своем диагнозе, начинается депрессия, люди теряют интерес к своему будущему, потому что думают, что его нет. Это не так! Я принял свой диагноз и начал учиться жить с ним”.
По словам Евгения, он не знает, от кого и когда получил ВИЧ-инфекцию.
”Определить точно срок, когда вы получили ВИЧ, без специальных исследований невозможно. Можно определить: либо это произошло только сейчас, либо — больше года назад, что означает, а, может быть, это было вообще 7-8 лет назад, — объясняет он. — И в этом таится большая проблема! Предположим, вы считаете, что у вас с партнером уже стабильные сложившиеся отношения. А то, что, может быть, 4-5 лет назад у него уже появилась инфекция, ни вам, ни ему даже в голову не приходит”.
Спорное решение
Еще одна вещь, которую сделал Евгений в первые же дни после того, как узнал свой диагноз, он послал по телефону СМС-сообщения всем своим друзьям, кому, с его точки зрения, стоило провериться на ВИЧ-инфекцию.
”Это было спорное решение, — считает он сегодня. — Стали распространяться слухи. Кто-то не ответил, кто-то мне перезвонил. И, как вы понимаете, это был не самый простой разговор. У всех, с кем я общался, оказались хорошие анализы. Сегодня я бы задумался, делать это или нет. Вопрос в том, готов ли человек раскрыть свой статус и продолжать жить полноценной жизнью, или эта информация сломает его”.
Своя схема лечения
Каждый ВИЧ-позитивный человек получает свою схему лечения, которую на основании результатов обследований ему подбирает врач, в соответствии с рекомендациями ВОЗ. В случае возникновения побочных эффектов врач ее меняет.
”Не скрываю: поначалу чувствуешь себя тяжеловато, видимо, идет привыкание организма к лекарству. У меня, например, очень кружилась голова, и появились неприятные сновидения. Через три недели пришел к своему доктору, и мне изменили схему лечения. Лекарства я получаю в Linda Kliinik, здесь же сдаю анализы, получаю консультации медицинской сестры и врача”, — рассказывает Евгений.
Друзья остались те же
Евгений говорит, что никто из его друзей, узнав о его ВИЧ-статусе, не перестал с ним общаться или как-то изменил свое отношение к нему.