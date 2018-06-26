Приехавший в Нарву из России 32-летний Евгений не скрывает свой положительный ВИЧ-статус и рассказывает свою историю

”Мой отъезд никак не связан с моим заболеванием, хотя меня часто об этом спрашивают, — объясняет он мне. — О своем диагнозе я узнал здесь, в Эстонии, спустя два месяца после приезда. Один из моих новых приятелей, эстонец, признался, что у него обнаружили ВИЧ. Это как-то эмоционально на меня подействовало, и я подумал: пойду-ка сделаю анализ. О ВИЧ и СПИДе у меня были тогда очень поверхностные представления. Когда-то, когда лежал в больнице, у меня брали соответствующий анализ, все было ок. А так чтобы специально пойти и сдать — я об этом даже не задумывался. Ну, а тут поехал в Пуру, но сдать анализ не удалось — прием был окончен. И я об этом забыл, вспомнил через 2 месяца, когда случайно узнал о Linda Kliinik, где можно без проблем практически моментально протестироваться”.

Без права на надежду

"О результате анализа здесь вам говорят сразу, — продолжает Евгений. — От момента, как вам прокололи палец, чтобы взять каплю крови, и до объявления результата проходит буквально две минуты… Анализ показал, что вы ВИЧ-инфицированы, сказали мне. Шок! Медсестра продолжала что-то говорить мне, но я ничего не понимал. Единственное, что уловил: надо сдать еще ряд анализов и через 2 недели прийти к врачу. Анализы я тут же сдал. А две недели необходимы были на их обработку и получение детальных результатов".

- Надежда, что произошла какая-то ошибка, что с первого раза анализ может и не получиться, есть? — спрашиваю я Евгения.

- На 98% экспресс-тест дает ответ, что результат является положительным. То есть остается всего 2%, что это все-таки ошибка. За всю историю Linda Kliinik подобного не случалось ни разу. Тесты очень современные и достоверные, если соблюдаются все условия хранения и транспортировки.

- И что надо делать эти 2 недели, перед посещением врача?

- Пытаться как-то справиться с новой информацией о себе. В первые дни у меня было ощущение полной пустоты, провала в пропасть. Все рухнуло. Сколько лет мне осталось жить?… В голове кружился рой мыслей, который абсолютно невозможно разложить на составляющие. Но помимо этого ты должен сдать еще один анализ крови, который отправляется в референс-лабораторию — для перепроверки.

Где бы вы ни сдавали анализ, в случае получения положительного результата все анализы обязательно отправляются в эту лабораторию. Параллельно с этим отправляются анализы на определение иммунного статуса и вирусной нагрузки, то есть какое количество единиц вируса содержится в одном микролитре вашей крови. Евгений рассказывает, что в тот первый день из клиники он сразу пошел домой и рассказал все своей подруге. Нетрудно представить, какой шок был у нее. На следующий же день девушка отправилась в Linda Kliinik. Экспресс-анализ показал: ВИЧ-инфекции у нее нет.

"Такое случается, — говорит Евгений. — Иногда достаточно одного единственного сексуального контакта для передачи вируса. А бывает, иначе. Нам повезло".

”Выход есть”

За 2 недели, продолжает рассказывать Евгений, он перерыл весь интернет.