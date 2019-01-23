При Вируской тюрьме планируют построить тир

Заведующий службой исполнения наказаний отдела тюрем Министерства юстиции Прийт Пост сказал, что для Эстонии нет ничего необычного в расположении стрелкового тира при тюрьме.

- Тир есть как при Тартуской, так и при новой Таллиннской тюрьме. Необходимость вызвана тем, что для выполнения служебных задач чиновникам необходимо иметь право на использование огнестрельного оружия, и для предоставления им этого права их нужно готовить и регулярно предлагать обучение. Это не разовый шаг с целью вывести чиновника на достаточный для сдачи необходимых тестов уровень, эта подготовка должна быть постоянной, — сказал Пост, добавив, что чиновник, расхаживающий с огнестрельным оружием, само собой, должен уметь уверенно с ним обращаться.