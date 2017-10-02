При участии министра МВД в Нарве представят книгу Светланы Логиновой ”Криминальная Эстония”

3 октября в 16.00 в Нарвском колледже Тартуского университета пройдет презентация книги ”Криминальная Эстония”, написанной журналисткой Светланой Логиновой.

Светлана Логинова будет присутствовать на презентации виртуально — расскажет о своей новой книге, по сути являющейся на треть дополненным переизданием вышедшего в 2003 году ”Бандитского Ида-Вирумаа”, в рамках онлайн-конференции. Собеседником автора выступит министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт, также написавший два романа на тему организованной преступности — ”Красная ртуть” и ”Директор”.

В ”Криминальной Эстонии” Логинова пишет не только о классической организованной преступности, зародившееся в Эстонии в последнее десятилетие прошлого века, но и о коррупционной истории Ида-Вирума, концентрируя внимание на 2000-х.

Светлана Логинова говорит, что криминальный мир Эстонии как жил, так и живет по своим законам. Появились новые организованные преступные группировки (ОПГ), возглавляемые молодыми лидерами и ориентированные, в основном, на наркоторговлю. Освободились из мест заключения прежние лидеры, которые тоже хотят красиво жить. Кого-то из них убили, кто-то покинул Эстонию.

”Я постаралась внести во второе издание все факты и события, произошедшие за эти годы, кроме тех уголовных дел, которые в стадии расследования и судебных процессов, которые еще не начались или не закончились. Некоторые события я рассматриваю в свете полученных мною новых фактов и сведений, например, убийство кохтла-ярвеского депутата Николая Князева”, — рассказывает Светлана Логинова.

Изменить название книги ее побудила география совершения преступлений, шагнувшая далеко за пределы Ида-Вирумаа.

”Книга является журналистским очерком, все имена в ней подлинные, поэтому я считаю себя не столько писателем, сколько журналистом”, — отмечает Логинова.