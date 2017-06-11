При реконструкции Йыхвиской русской школы два верхних этажа не снесут. Им нашли применение

Объявлен конкурс по поиску фирмы, которая сделает проект реконструкции Русской основной школы в Йыхви. Часть здания будет отдана под нужды Йыхвиского центра по интересам.

Дело в том, что последние годы базирующийся в стенах Концертного дома Центр по интересам испытывал нехватку места, что и побудило местные власти расширить его деятельность за счет перевода части кружков в освободившиеся в школе помещения.

Необходимость реконструкции школьного здания продиктована, в первую очередь, уменьшением количества учащихся.

Воплощения в жизнь идеи сноса двух верхних этажей школы, вызвавшей недовольство многих, удалось избежать. Родители учеников были против как сноса двух этажей, так и возможного размещения в школе иных организаций, не связанных со школьным учебным процессом. Со своей стороны, чиновники были готовы отказаться от сноса двух этажей при условии, что поступит хорошее предложение, как можно использовать лишнюю площадь в здании. Теперь это предложение поступило, и освободившаяся площадь будет освоена центром по интересам.

Основной фронт работ по реконструкции школы будет внутри здания.

- После реконструкции главный вход в школу будет расположен со стороны двора, что сделает путь учащихся более безопасным. Сейчас же главный вход находится со стороны Нарвского шоссе, где поток машин довольно-таки большой, - рассказал архитектор Йыхвиской волости Андрес Тооме.

В рамках данного проекта предусмотрена также реконструкция стадиона и находящихся на нем спортивных сооружений. Свой отдельный вход будет и у центра по интересам.

Андрес Тооме затруднился ответить, когда получится реконструировать ту часть здания, где будут находиться кружки.

- Дело в том, - пояснил он, - что финансирование будет осуществляться из разных источников. Финансирование реконструкции самой школы идет через программу Innove. Если же говорить о реконструкции корпуса, где в будущем разместятся кружки, то на сегодня предварительное ходатайство о финансировании отправлено в соответствующий фонд. Понятно, что эти два проекта реконструкции будут осуществляться в разные сроки. Сперва - школа, а затем помещения для кружков.

По словам Тооме, проектирование завершится ближе к зиме, а непосредственные работы в здании начнутся сразу после зимних каникул. На время строительства учащиеся на полгода переберутся в Ида-Вирумааский центр профобразования. По планам, новый учебный год в 2018-м школьники начнут уже в реконструированном доме Русской основной школы.