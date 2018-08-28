28.08.2018, 21:28

Президент общалась с нарвскими депутатами без переводчика, что понравилось не всем

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Президент общалась с нарвскими депутатами без переводчика, что понравилось не всем

Сегодня вечером президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Нарвское городское собрание, пообщавшись с его руководством и рядовыми депутатами. Президент, продемонстрировавшая сегодня днем на нарвском променаде отличное владение русским языком, с депутатами говорила на эстонском и перевода не было, что разочаровало некоторых депутатов, в частности Владимира Бутузова.

”К сожалению, не все понимал, что говорила президент. Перевод надо было, конечно, обеспечить. Почему этого не было сделано, не понимаю”, — сказал Владимир Бутузов Delfi.

Roman Vikulov

По его словам, он в разговоре с Керсти Кальюлайд поднял две темы.

Во-первых, пригласил ее на открытие стадиона у 6-й школы, которому после реконструкции дали имя ныне покойного нарвского популяризатора спорта — Валентина Шидловского. Но президент на открытии, скорее всего, не побывает — ей не отправили вовремя приглашение и в очень подробную и плотную программу визита это мероприятие не попало.

”Мне обещали в управе, что отправят приглашение в канцелярию президента, но почему-то этого не сделали”, — сообщил Бутузов.

Во-вторых, депутат сказал президенту о большой и давней проблеме — о том, что шоссе Нарва-Таллинн в большей своей части нуждается в реконструкции, в превращении в четырехполосное, которое происходит крайне медленно. Но словам Бутузова, это вопрос не только безопасности, но и развития региона. Между тем, он не надеется на то, что президент может ускорить этот процесс, но уверен в том, что об этом надо говорить пользуясь всеми возможностями. ”Я просто пожелал Керсти Кальюлайд, чтобы в следующий раз она приехала в Нарву по нормальной дороге”, — сообщил Владкимир Бутузов.

Председатель Нарвского городского собрания Ирина Янович сказала Delfi, что встреча, по ее мнению, задумывалась как знакомство, а потому детального обсуждения каких-то злободневных вопросов и проблем от нее никто и не ждал.

”Вообще, встреча прошла довольно плодотворно. 20 минут мы разговаривали наедине с президентом. Прошлись по городским вопросам, рассказали, где и какое развитие идет, и, конечно же, большое внимание госпожа президент уделила эстонскому языку”, — сообщает госпожа Янович.

Керсти Кальюлайд в частности высказала свое пожелание, чтобы заседания Нарвского городского собрания проводились на эстонском языке. ”Но, мы говорили и об особенностях Нарвы. Все-таки, даже выучив язык, нужно его совершенствовать, а возможностей для этого в Нарве пока немного”, — сказала председатель горсобрания.

- Вы же хорошо понимаете, что этот состав горсобрания не заговорит на эстонском на таком уровне, чтобы обсуждать вопросы повестки дня на государственном языке.

- С этим, конечно, соглашусь, но главное же — цель, к достижению которой мы хотим стремиться. Кстати говоря, большое количество депутатов этого созыва хорошо понимают эстонский, читают тексты на эстонском, но, может быть, присутствует страх сказать что-то. Президент, конечно, больше выражала пожелание в отношении следующего состава горсобрания.

- Почему все-таки не было перевода на русский во время встречи с президентом?

- С моей стороны был задан вопрос о том, не стоит ли организовать перевод. Но так как основной мыслью президента было то, что из пассивного эстонского нужно делать активный, то она решила построить беседу именно таким образом — каждый говорит на том языке, на котором хочет. Тут есть и интеграционный момент. Вообще, я не думаю, что в принципе могло все получится как-то иначе.

Tallinn Hockey weekend
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