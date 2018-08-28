28.08.2018, 08:00

Президент Керсти Кальюлайд отправилась на работу в Нарву

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rus.delfi.ee
EST 2
Erivajadusega inimeste X laulu- ja tantsupidu Viljandis
Erivajadusega inimeste X laulu- ja tantsupidu ViljandisFoto: Kenno Soo

Президент Керсти Кальюлайд во вторник, 28 августа, пребывает в Нарву, где будет работать до четверга следующей недели, пишет rus.err.ee.

Для этого главе государства и ее команде в Нарвском колледже Тартуского университета отведены комната для совещаний и два кабинета, передает служба новостей "Радио 4".

В первый день пребывания в третьем по величине городе страны Керсти Кальюлайд встретится с городским руководством и депутатами горсобрания Нарвы.

В ходе работы в приграничном городе президент планирует также встретиться с руководителями ряда самоуправлений Ида-Вируского уезда, местных бизнес-кругов и гражданских объединений. Кроме этого, Кальюлайд посетит представительства Департамента полиции и погранохраны и Кайтселийта в регионе.

Будучи в Нарве президент примет верительные грамоты от нескольких иностранных послов.

В новогоднем интервью телеканалу ETV+ президент Керсти Кальюлайд пообещала, что приедет в Нарву осенью, и проведет в городе не несколько часов, а четыре недели.

Пока глава государства прибывает в город на полторы недели. Во второй раз Кальюлайд приедет работать в Нарву в ноябре.

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