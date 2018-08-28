Президент Керсти Кальюлайд отправилась на работу в Нарву

Президент Керсти Кальюлайд во вторник, 28 августа, пребывает в Нарву, где будет работать до четверга следующей недели, пишет rus.err.ee.
Для этого главе государства и ее команде в Нарвском колледже Тартуского университета отведены комната для совещаний и два кабинета, передает служба новостей "Радио 4".
В первый день пребывания в третьем по величине городе страны Керсти Кальюлайд встретится с городским руководством и депутатами горсобрания Нарвы.
В ходе работы в приграничном городе президент планирует также встретиться с руководителями ряда самоуправлений Ида-Вируского уезда, местных бизнес-кругов и гражданских объединений. Кроме этого, Кальюлайд посетит представительства Департамента полиции и погранохраны и Кайтселийта в регионе.
Будучи в Нарве президент примет верительные грамоты от нескольких иностранных послов.
В новогоднем интервью телеканалу ETV+ президент Керсти Кальюлайд пообещала, что приедет в Нарву осенью, и проведет в городе не несколько часов, а четыре недели.
Пока глава государства прибывает в город на полторы недели. Во второй раз Кальюлайд приедет работать в Нарву в ноябре.