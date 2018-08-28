Президент Керсти Кальюлайд открывает ежегодную конференцию многоязычных школ в Нарве

На пленарном заседании конференции будет представлены программные доклады Пилле Слабиной, представителя Центра образовательных технологий Таллиннского университета и Гульмиры Кожамкуловой, представителя Центра образовательных программ АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" (Астана, Казахстан).
В рабочих секциях состоится обсуждение вопросов и тем, имеющих практическую значимость.
Во второй половине дня состоится обсуждение возможностей сотрудничества с другими организациями, примут участие Eesti Energia AS, Fortaco Estonia OÜ, Swedbank, NARVA VESI, Дом эстонского языка в Таллинне и Нарве, Эстонский национальный музей, Министерство внутренних дел и Институт здоровья, Нарвская центральная библиотека, Таллиннский музей A. Х. Таммсааре, Таллиннский русский музей, Клуб юных моряков.
Это крупнейшая многоязычная педагогическая конференция, ориентированная на учителей, где ожидается около 350 человек. Конференция организуется Нарвским колледжем с 2000 года.
Оргкомитет конференции:
Татьяна Бабанская, главный специалист по повышению квалификации Нарвского колледжа ТУ, организатор конференции
Кристина Каллас, директор Нарвского колледжа ТУ
Лехте Туулинг, лектор Нарвского колледжа ТУ