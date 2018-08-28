28.08.2018, 17:50

Президент Керсти Кальюлайд открывает ежегодную конференцию многоязычных школ в Нарве

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rus.delfi.ee
EST
President Kaljulaid Narvas 28.08.2018
President Kaljulaid Narvas 28.08.2018Foto: Jaanus Lensment

Завтра, 29 августа 2018, в Нарвском колледже Тартуского университета уже в 19-ый раз состоится педагогическая августовская конференция для многоязычных школ и дошкольных учреждений Эстонии. Тема конференции: СИСТЕМА ВЗАИМНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Цель 19-ой Нарвской педагогической конференции — обсудить современные подходы к преподаванию и обучению и познакомить с основными тенденциями развития и лучшими практиками Эстонии и других государств в этой области.

На конференции будут рассматриваться следующие вопросы:

- Сотрудничество в классе и за его пределами: как реализовать взаимное обучение на уроках и как привлекать музеи, библиотеки и другие общественные учреждения к процессу обучения.

- Использование ИТ-навыков и развитие цифровых компетенций во взаимном обучении: создание виртуальных сообществ практики и навык виртуального сотрудничества

- Игровые технологии для детских садов во взаимном образовании: развитие социальных и совместных навыков в период дошкольного обучения

- Обучение вне класса: чему и как учиться взаимно за пределами школы?

- Мультикультурная и многоязычная школа

- Создание комфортной среды для взаимообучения

- Зарубежный опыт: взаимообучение как ценность современного образования

Традиционно конференция откроется посвященным началу нового учебного года приветствием, которое представят президент Эстонии Керсти Кальюлайд и директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас.

На пленарном заседании конференции будет представлены программные доклады Пилле Слабиной, представителя Центра образовательных технологий Таллиннского университета и Гульмиры Кожамкуловой, представителя Центра образовательных программ АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" (Астана, Казахстан).

В рабочих секциях состоится обсуждение вопросов и тем, имеющих практическую значимость.

Во второй половине дня состоится обсуждение возможностей сотрудничества с другими организациями, примут участие Eesti Energia AS, Fortaco Estonia , Swedbank, NARVA VESI, Дом эстонского языка в Таллинне и Нарве, Эстонский национальный музей, Министерство внутренних дел и Институт здоровья, Нарвская центральная библиотека, Таллиннский музей A. Х. Таммсааре, Таллиннский русский музей, Клуб юных моряков.

Это крупнейшая многоязычная педагогическая конференция, ориентированная на учителей, где ожидается около 350 человек. Конференция организуется Нарвским колледжем с 2000 года.

Оргкомитет конференции:

Татьяна Бабанская, главный специалист по повышению квалификации Нарвского колледжа ТУ, организатор конференции

Кристина Каллас, директор Нарвского колледжа ТУ

Лехте Туулинг, лектор Нарвского колледжа ТУ

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