Президент Керсти Кальюлайд открывает ежегодную конференцию многоязычных школ в Нарве

На конференции будут рассматриваться следующие вопросы:

- Сотрудничество в классе и за его пределами: как реализовать взаимное обучение на уроках и как привлекать музеи, библиотеки и другие общественные учреждения к процессу обучения.

- Использование ИТ-навыков и развитие цифровых компетенций во взаимном обучении: создание виртуальных сообществ практики и навык виртуального сотрудничества

- Игровые технологии для детских садов во взаимном образовании: развитие социальных и совместных навыков в период дошкольного обучения

- Обучение вне класса: чему и как учиться взаимно за пределами школы?

- Мультикультурная и многоязычная школа

- Создание комфортной среды для взаимообучения

- Зарубежный опыт: взаимообучение как ценность современного образования

Традиционно конференция откроется посвященным началу нового учебного года приветствием, которое представят президент Эстонии Керсти Кальюлайд и директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас.