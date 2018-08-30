Президент Кальюлайд колесила по Нарве на велосипеде, нарушая ПДД

А именно: на велосипеде главы государства и ее спутников отсутствовали сигнальные звонки и спицевые отражатели. По закону, они должны быть на велосипедах и малекньких мопедах.

Пресс-секретарь Канцелярии президента признал, что действительно: эти устройства отсутствовали. ”Они обязательно будут в следующий раз, когда она поедет”, — пообещал пресс-секретарь.