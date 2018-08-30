30.08.2018, 15:10

Президент Кальюлайд колесила по Нарве на велосипеде, нарушая ПДД

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комментарий Канцелярии
rus.delfi.ee
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Президент Кальюлайд колесила по Нарве на велосипеде, нарушая ПДД
Jaanus Lensment

Во вторник президент Керсти Кальюлайд ездила на велосипеде по окрестностям Нарвы. При этом она нарушила несколько правил ПДД, пишет Õhtuleht.

А именно: на велосипеде главы государства и ее спутников отсутствовали сигнальные звонки и спицевые отражатели. По закону, они должны быть на велосипедах и малекньких мопедах.

Пресс-секретарь Канцелярии президента признал, что действительно: эти устройства отсутствовали. ”Они обязательно будут в следующий раз, когда она поедет”, — пообещал пресс-секретарь.

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