22.08.2018, 00:02

Президент ЭР посмотрела в Нарве ”Кремлевских соловьев”, немного опоздав, но отжиматься не стала. ”Да-да, рядовой Кальюлайд”

 (1)
Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST
Президент ЭР посмотрела в Нарве ”Кремлевских соловьев”, немного опоздав, но отжиматься не стала. ”Да-да, рядовой Кальюлайд”
Lugeja foto

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая с 28 августа по 6 сентября, а потом еще пару недель в ноябре, будет жить в Нарве, в этот вторник побывала в приграничном городе, чтобы посмотреть нашумевший спектакль ”Кремлевские соловьи”, который называют главным культурным событием этого лета в Эстонии, но заняла свое место уже после начала действия.

После небольшой вступительной части по сценарию посвященного жизни и творчеству певца Яака Йоала музыкального спектакля на сцену выходит строгая женщина в обмундировании военнослужащего советской армии, призывая убрать звук в телефонах и не снимать фото и видео во время представления. На этот раз она также сказала, что опоздавшие на спектакль должны будут отжаться во время антракта 10 раз. Посмотрев в сторону президента, добавила: ”Да-да, рядовой Кальюлайд”.

Как говорят очевидцы, президент заняла свое место действительно чуть позже начала ”Кремлевских соловьев”.

Все-таки во время антракта Керсти Кальюлайд не отжималась, а общалась и фотографировалась с труппой.

Три последних представления спектакль сопровождал ливень. Во вторник он был сравнительно непродолжительным, но очень интенсивным. В понедельник дождь более умеренно лил все представление. Некоторые нарвитяне в антракте успевали съездить домой, чтобы переодеться и взять что-то для защиты от дождя. В воскресенье лило только в самом начале.

Спектакль снимает ERR, собираясь показать его, вероятно, 1 января 2019 года.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Мужчина поставлял в Тартускую тюрьму книги на русском языке, начиненные фентанилом. Но пойман был

21.08.2018
Сегодня Тартуский уездный суд признал виновным 30-летнего Алексея Сыркова в незаконном обороте наркотических веществ в крупном объеме. В качестве наказания ему было назначено четыре года тюремного заключения.
Подробнее


Президент ЭР посмотрела в Нарве ”Кремлевских соловьев”, немного опоздав, но отжиматься не стала. ”Да-да, рядовой Кальюлайд”

22.08.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая с 28 августа по 6 сентября, а потом еще пару недель в ноябре, будет жить в Нарве, в этот вторник побывала в приграничном городе, чтобы посмотреть нашумевший спектакль ”Кремлевские соловьи”, который называют главным культурным событием этого лета в Эстонии, но заняла свое место уже после начала действия.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Решение о создании новой партии и интервью со служащей в британской армии эстонкой

21.08.2018
Eesti 200 станет партией и будет участвовать в выборах, и ее представители движения уже делают явно предвыборные заявления.

Лана Линк — часто говорящая на русском языке уроженка Эстонии, служит в британской армии, имеет звание капрала. Женщина-солдат рассказала Delfi о своей работе в армейской полиции.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее

ВИДЕО И ФОТО: В Тарту завелась банда юных автовандалов-граффитчиков, злостно уничтожающих машины

21.08.2018
В ночь на 31 июля в Тарту, на окраине, на улице Тяхе компания молодых людей украла с парковки BMW. Там действует мастерская по ремонту автомобилей Maz Eesti, и ее директор Хейки Тялли призвал общественность через соцсеть опознать вандалов. По его словам, это компания из семи человек, им — от 13 до 20 лет.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €

ФОТО: В Нарвском музее хотят сделать катания на судах по водохранилищу и Нарове постоянной туристической услугой

21.08.2018
Успех судна ”Турм”, являющегося копией настоящего корабля викингов и пять дней катавшего по Нарвскому водохранилищу, по нарвской ”Венеции” нарвитян и гостей города, вдохновил руководство Нарвского музея на то, чтобы сделать прогулки на лодках по местным водоемам постоянно действующей туристической услугой.
Подробнее

37 умерших от кори в Европе: рекордную вспышку заболевания врачи объясняют отказами от прививок

21.08.2018
По статистике Всемирной организации здравоохранения, количество случаев заболеваний корью в Европе достигло рекордного уровня за десять лет. Больше всего заболевших — в Сербии и на Украине.
Подробнее

В Кохтла-Ярве пройдет бесплатный уличный рок-фестиваль с участием Vennaskond

21.08.2018
1 сентября в парке Ярвеской части Кохтла-Ярве, у лодочной станции запланирован первый рок-концерт ”Kirde Rock” (”Рок Северо-Востока”). Если первый блин не выйдет комом — такое рок-мероприятие в ”столице сланцевого бассейна” может стать и традиционным.
Подробнее

ВИДЕО DELFI | Женщина-солдат британской армии: я родом из Эстонии и очень часто говорю на русском языке

21.08.2018
Лана Линк — уроженка Эстонии, служит в британской армии, имеет звание капрала. Женщина-солдат рассказала Delfi о своей работе в армейской полиции. По словам Линк, у которой русский родной, во время службы ей часто приходится говорить на этом языке.
Подробнее

БАТЭ потерпел обидное поражение в плей-офф Лиги чемпионов

21.08.2018
На футбольных полях Европы сыграны первые матчи заключительного раунда квалификации Лиги чемпионов. Самый результативный поединок состоялся в Борисове, где белорусский чемпион БАТЭ принимал голландский ПСВ - 2:3 (1:1).
Подробнее