Президент ЭР посмотрела в Нарве ”Кремлевских соловьев”, немного опоздав, но отжиматься не стала. ”Да-да, рядовой Кальюлайд”

После небольшой вступительной части по сценарию посвященного жизни и творчеству певца Яака Йоала музыкального спектакля на сцену выходит строгая женщина в обмундировании военнослужащего советской армии, призывая убрать звук в телефонах и не снимать фото и видео во время представления. На этот раз она также сказала, что опоздавшие на спектакль должны будут отжаться во время антракта 10 раз. Посмотрев в сторону президента, добавила: ”Да-да, рядовой Кальюлайд”.

Как говорят очевидцы, президент заняла свое место действительно чуть позже начала ”Кремлевских соловьев”.

Все-таки во время антракта Керсти Кальюлайд не отжималась, а общалась и фотографировалась с труппой.

Три последних представления спектакль сопровождал ливень. Во вторник он был сравнительно непродолжительным, но очень интенсивным. В понедельник дождь более умеренно лил все представление. Некоторые нарвитяне в антракте успевали съездить домой, чтобы переодеться и взять что-то для защиты от дождя. В воскресенье лило только в самом начале.

Спектакль снимает ERR, собираясь показать его, вероятно, 1 января 2019 года.