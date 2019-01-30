Преобразования волости Йыхви в город хотят всего 11 процентов жителей

В среду в волостном управлении завершился подсчет голосов, отданных в ходе народного опроса. Волостной старейшина Мартин Репинский сообщил, что в опросе приняли участие 16,31 процента жителей волости, имеющих право голоса, то есть 1590 человек.

Из них 69,8 процента проголосовали за преобразование йыхвиского самоуправления в город. Это значит, что данное предложение поддержали лишь немногим более 11 процентов населения волости.

Волостной старейшина ранее говорил, что поставлена цель добиться как минимум 20-процентной явки. Активность населения волости на выборах составила около 13 процентов.