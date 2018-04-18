Префект по следам трагедии в Кохтла-Ярве: если вам кажется, что кто-то зовет на помощь, звоните в полицию

Глава Идаской префектуры Тарво Крууп в комментарии Eesti Päevaleht выразил озабоченность тем, что в ночь убийства девушки в Кохтла-Ярве люди слышали крики, но не отреагировали.
Крууп подчеркивает, что о том, что кто-то может нуждаться в помощи, необходимо сообщать в Центр тревоги по номеру 112. Даже если выяснится, что ситуация вмешательства полиции не требует, никаких неприятных последствий для сообщившего это не принесет.
”Людям следует быть смелее и не бояться сообщать о тех, кто может нуждаться в помощи. Даже если мы заняты на других вызовах, мы все равно отреагируем при первой возможности. Даже если помощь и придет чуть позже, то этого тоже может быть достаточно для спасения человеческой жизни”, — сказал Крууп.