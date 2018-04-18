18.04.2018, 10:09

Префект по следам трагедии в Кохтла-Ярве: если вам кажется, что кто-то зовет на помощь, звоните в полицию

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rus.delfi.ee
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Префект по следам трагедии в Кохтла-Ярве: если вам кажется, что кто-то зовет на помощь, звоните в полицию
Foto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

Глава Идаской префектуры Тарво Крууп в комментарии Eesti Päevaleht выразил озабоченность тем, что в ночь убийства девушки в Кохтла-Ярве люди слышали крики, но не отреагировали.

Крууп подчеркивает, что о том, что кто-то может нуждаться в помощи, необходимо сообщать в Центр тревоги по номеру 112. Даже если выяснится, что ситуация вмешательства полиции не требует, никаких неприятных последствий для сообщившего это не принесет.

”Людям следует быть смелее и не бояться сообщать о тех, кто может нуждаться в помощи. Даже если мы заняты на других вызовах, мы все равно отреагируем при первой возможности. Даже если помощь и придет чуть позже, то этого тоже может быть достаточно для спасения человеческой жизни”, — сказал Крууп.

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Префект отметил, что если вы слышите за окном крики, то обязательно следует подумать о том, нужна ли тут ваша помощь. ”Привести четкие критерии относительно того, какой крик является криком о помощи, а какой — просто шумом перебравшей компании, очень сложно. Просто нужно прислушаться к своему жизненному опыту и принимать во внимание различные факторы, которые могут указывать на то, что кому-то реально нужна помощь”, — сказал Крууп Delfi. По его словам, к таким факторам могут относиться местоположение, интенсивность движения, время, а также то, светло или темно на улице. При этом пол кричащего неважен, в помощи могут нуждаться как женщины, так и мужчины.

В случае, если из соседней квартиры доносится шум, но точно неясно, простая эта ссора или нечто более серьезное, то все равно следует сообщить полиции, особенно если такие ситуации повторяются регулярно и в деле замешаны дети. ”На каждые десять преступлений одно связано с насилием в близких отношениях. Самое малое, что мы можем сделать, это постучать в дверь и узнать, что происходит”, — говорит Крууп.

Перед тем, как вмешаться в ситуацию самостоятельно, необходимо хорошо взвесить, не подвергните ли вы опасности свою жизнь и здоровье, и лучше все-таки позвонить по 112.

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