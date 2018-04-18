Префект по следам трагедии в Кохтла-Ярве: если вам кажется, что кто-то зовет на помощь, звоните в полицию

Префект отметил, что если вы слышите за окном крики, то обязательно следует подумать о том, нужна ли тут ваша помощь. ”Привести четкие критерии относительно того, какой крик является криком о помощи, а какой — просто шумом перебравшей компании, очень сложно. Просто нужно прислушаться к своему жизненному опыту и принимать во внимание различные факторы, которые могут указывать на то, что кому-то реально нужна помощь”, — сказал Крууп Delfi. По его словам, к таким факторам могут относиться местоположение, интенсивность движения, время, а также то, светло или темно на улице. При этом пол кричащего неважен, в помощи могут нуждаться как женщины, так и мужчины.

В случае, если из соседней квартиры доносится шум, но точно неясно, простая эта ссора или нечто более серьезное, то все равно следует сообщить полиции, особенно если такие ситуации повторяются регулярно и в деле замешаны дети. ”На каждые десять преступлений одно связано с насилием в близких отношениях. Самое малое, что мы можем сделать, это постучать в дверь и узнать, что происходит”, — говорит Крууп.

Перед тем, как вмешаться в ситуацию самостоятельно, необходимо хорошо взвесить, не подвергните ли вы опасности свою жизнь и здоровье, и лучше все-таки позвонить по 112.