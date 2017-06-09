09.06.2017, 11:45

Председателю Нарвского горсобрания Александру Ефимову грозит условный срок

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rus.delfi.ee
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Aleksandr Jefimovi kohtuprotsess Narvas
Aleksandr Jefimovi kohtuprotsess NarvasFoto: Sergei Stepanov, NPA

Прокурор по особым делам Вируской окружной прокуратуры Кальмер Каськ на прошедших в суде прениях сторон потребовал признать председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова виновным в мошенничестве и приговорить его к двум годам и 10 месяцам условного тюремного заключения с четырехлетним испытательным сроком, передает rus.err.ee.

Судебные прения продолжатся 13 июня, сообщила корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова.

Напомним, что в апреле в Вируская окружная прокуратура ходатайствовала о прекращении уголовного дела по соображениям целесообразности, но суд не удовлетворил ходатайство. По оценке прокуратуры, для продолжения рассмотрения дела против Ефимова отсутствует публичный интерес, и его вина незначительна, поэтому дело следует закрыть.

Несмотря на ходатайство прокуратуры, Вируский уездный суд постановил продолжить слушание дела Ефимова.

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