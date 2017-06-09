Председателю Нарвского горсобрания Александру Ефимову грозит условный срок

Aleksandr Jefimovi kohtuprotsess Narvas Foto: Sergei Stepanov, NPA

Прокурор по особым делам Вируской окружной прокуратуры Кальмер Каськ на прошедших в суде прениях сторон потребовал признать председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова виновным в мошенничестве и приговорить его к двум годам и 10 месяцам условного тюремного заключения с четырехлетним испытательным сроком, передает rus.err.ee.