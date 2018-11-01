Председатель Нарвского горсобрания уверяет, что в новой городской газете позволят высказываться и оппозиционерам

”Претензий, высказываний, мнений я не боюсь, — говорит Ирина Янович. — К этому я привыкла. Я — директор школы. Прислушиваюсь к людям, и, если могу и считаю нужным что-то поменять, то это делаю. Что касается наших оппозиционных друзей, то надо сказать, что мы предлагали им место в совете, но от него, к сожалению, фракция ”Наша Нарва” отказалась”.
- Очевидно, что они не хотят принимать на себя ответственность за политику газеты при отсутствии возможности на что-то влиять, имея одно место в совете из трех.
- Я думаю. Они действительно не хотят нести ответственности, так как если будут какие-то претензии, то их будут высказывать именно нам, членам совета.
Янович подчеркивает, что газета делается, прежде всего, для того, чтобы у городских учреждений была возможность донести важную информацию до нарвитян.
”На данный момент городские предприятия и учреждения не имеют возможности публиковать все, что считают нужным, или могут делать это только за деньги. Например, школы вынуждены платить частным газетам. За объявление о приеме в нашу гимназию мы платили 700 евро, а это довольно ощутимо. Мы будем принимать все заметки, которые будут к нам приходить, но в любом случае у нас будет правление, на заседаниях которого будем обсуждать, что стоит публиковать, что — нет”, — информирует Ирина Янович.
”От оппозиции будут приниматься и статьи, и мнения различные”, — заверяет Янович.
Оппозиционный депутат Юрий Рауд говорит, что до сих пор, пока нарвская власть сотрудничала с газетой ”Город”, такого плюрализма мнений там не допускали. ”Поживем — увидим, сейчас рано давать оценку, но опыт говорит, что, скорее всего, игра будет вестись в одни ворота”, — рассуждает Рауд.
Оппозиционер сообщает, что он со своими коллегами в ближайшее время наверняка проверят, готово ли правящее большинство к работе по новым принципам — отправят в городскую газету что-то для публикации. В то же время он отмечает, что на последней сессии в кулуарах влиятельный представитель большинства говорил, что раз оппозиционеры голосовали против городской газеты, то никто не будет их там публиковать.
”Мы остаемся при своем мнении и уверены в том, что такая газета Нарве не нужна, но раз уж она будет издаваться за деньги налогоплательщиков, то она должна давать адекватную картину, сообщая и о проблемах, которые в силах решить городская власть”, — уверен Юрий Рауд.
Отказ оппозиции от участия в совете ЦУ, по словам Рауда, не лишает ее права сообщать членам совета свое мнение по разным вопросам.
”По этому пути в свое время пошла Нарва, когда отказалась от членства в Союзе самоуправлений Ида-Вирумаа — власти объясняли, что у них нет возможности на что-то там влиять, а в том, чтобы состоять там только формально, смысла нет”, — отмечает Рауд.