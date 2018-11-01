Председатель Нарвского горсобрания уверяет, что в новой городской газете позволят высказываться и оппозиционерам

Городская управа на этой неделе утвердила членов совета целевого учреждения ”Нарвская городская газета”, в который вошли Лариса Оленина, Галина Вологдина и Ирина Янович, являющаяся председателем горсобрания Нарвы. В эту пятницу члены совета выберут его председателя, а также главного редактора газеты.

Редактором городской газеты станет Елена Полуэктова, в последнее время являвшаяся главредом газеты ”Нарва”, издававшейся с 90-х годов и на прошлой неделе прекратившей свою деятельность.

Именно под именем ”Нарва” будет выходить городское издание, в которое из закрывшейся ”Нарвы” переходит не только Елена Полуэктова, но и Евгений Рогов, известный нарвский журналист и шоумен.

”В ноябре мы постараемся успеть выпустить два номера газеты, а первый номер, надеемся, выйдет 15 ноября”, — говорит Ирина Янович.

Напомним, что городское издание, на выпуск которого в два последние месяца этого года власти выделили 30 тысяч евро, будет еженедельным, его тираж составит 30 тысяч экземпляров, а формат — А4.

Между тем, еще не решены вопросы, кем будет распространяться газета, которая должна попасть в каждый нарвский почтовый ящик, и где ее будут печатать. ”Все это — распространение газеты и ее печать — будет решаться на конкурсной основе”, — сообщает Ирина Янович.

Как член совета ЦУ, а с пятницы, возможно, его председатель, Янович, скорее всего, не раз будет отвечать на вопросы своих коллег по горсобранию из оппозиционного лагеря, которые, явно будут недовольны редакционной политикой издания. Например, если оно будет обслуживать исключительно интересы действующей власти, а оппозицию станет игнорировать или клеймить.