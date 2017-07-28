Председатель Нарвского горсобрания приговорен к условному сроку

В пятницу, 28 июля, Вируский уездный суд признал председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова виновным в незаконном получении компенсаций от Больничной кассы и приговорил его к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно, пишет rus.err.ee.

В ходе прений сторон прокурор по особым делам Вируской окружной прокуратуры Кальмер Каськ потребовал признать Ефимова виновным в мошенничестве и приговорить его к двум годам и 10 месяцам условного тюремного заключения с четырехлетним испытательным сроком.

Адвокат обвиняемого настаивал на оправдании своего подзащитного.

По словам оппозиционного депутата Нарвского городского собрания, лидера фракции соцдемов Антса Кутти, в свете сегодняшнего решения суда Ефимову следует подать в отставку с поста главы законодательного органа.

"Сейчас я озвучиваю лишь собственное мнение, поскольку ни в нашей фракции, ни с другими оппозиционными депутатами мы данный вопрос еще обсуждали. Но думаю, что в ближайшее время мы обязательно это сделаем. Обвинительный приговор суда, пусть пока речь и идет лишь о первой инстанции, является достаточным основанием для отставки. Это бросает тень не только на весь депутатский корпус, но и на весь город Нарву в целом", — сказал Кутти корреспонденту портала rus.err.ee.