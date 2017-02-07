07.02.2017, 09:45

Председатель Нарвского горсобрания предстанет перед судом в апреле

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rus.delfi.ee
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jefimov
jefimovFoto: Jevgeni Kapov

Вируский уездный суд приступит к рассмотрению уголовного дела обвиняемого в мошенничестве председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова в апреле.

Первое заседание по уголовному делу пройдет 11 апреля. Прения сторон назначены на июнь, передает rus.err.ee.

Процесс будет вести судья Астрид Аси — председатель Вируского уездного суда. Она известна в том числе тем, что вынесла обвинительный приговор в отношении бывшего мэра Кохтла-Ярве Евгения Соловьева и экс-заместителя градоначальника Юри Колло.

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