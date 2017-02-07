Председатель Нарвского горсобрания предстанет перед судом в апреле

Вируский уездный суд приступит к рассмотрению уголовного дела обвиняемого в мошенничестве председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова в апреле.

Первое заседание по уголовному делу пройдет 11 апреля. Прения сторон назначены на июнь, передает rus.err.ee.

Процесс будет вести судья Астрид Аси — председатель Вируского уездного суда. Она известна в том числе тем, что вынесла обвинительный приговор в отношении бывшего мэра Кохтла-Ярве Евгения Соловьева и экс-заместителя градоначальника Юри Колло.