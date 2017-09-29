Председатель горсобрания Кохтла-Ярве: перенос террикона Кукрузе потенциально опасен и для Кохтла-Ярве

Много споров и разговоров в последнее время связаны с переносом горы в Кукрузе. Спорят ученые, как-то пытаются о себе заявить ”зеленые”. Однако план переноса горы с одного места на другое рассматривается совершенно серьезно, — пишет председатель горсобрания Кохтла-Ярве Рина Иванова в издании ”Панорама”.

И каждая встреча с планировщиками вновь вызывает массу вопросов, ответы на которые ни планировщики, ни кто-то другой давать не собираются.

Дело в том, что город Кохтла- Ярве не является заказчиком данной планировки, и сама гора даже не на нашей территории находится. Вероятно, именно поэтому никто и не считает нужным с нашими опасениями считаться. Вот и пришлось обращаться к премьер-министру за разъяснениями и гарантиями на случай возможной большой беды. А возможность беды вполне реальна.

Гора горит, это факт. Температура горения 600-800 градусов. И это тоже факт. Собираются послойно снять грунт и перенести его на другое место. Но ведь даже ребенок знает, что при попадании кислорода в очаг горения, огонь бушует с большей силой. Рядом с горой живут наши люди, целый поселок. Что будет с ними в случае прорыва огня на поверхность? Что будет с имуществом людей, живущих в Кукрузе, если повалит пепел? А не донесет ли ветер этот пепел и в Южный микрорайон Кохтла-Ярве? Как обезопасить людей, какими способами?

Никто не дал ответа на данные вопросы. Никто не сказал, как защитят нас с вами от гадости при перевозке опасного, снятого с горы грунта на новое место. Опять — молчок. Вернее, обещают заняться решением проблемы непосредственно во время самого переноса горы.

Не хотелось бы, чтоб креститься мы начали только после раскатов грома. Я категорически с такой позицией не согласна. Именно в ходе планирования данных работ должны быть учтены и просчитаны все возможные сценарии ”поведения” горы, все варианты защиты наших людей и их имущества. Несмотря на то, что и гора-то не наша, не на нашей территории она находится, и не мы заказчики данного проекта, я считаю своим долгом не дать беде случиться. Именно сейчас мы хотим знать, кто и как защитит людей в случае беды.