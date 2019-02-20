Председатель горсобрания Кохтла-Ярве: однажды в госгимназии начнут преподавать только на эстонском

- Я сегодня пообщался с несколькими 9-классниками, говорящими на русском языке, и, может, так совпало, но все они сказали, что если будет возможность пойти только в ту гимназию, где преподают только на эстонском, они, к сожалению, от этого откажутся - чувствуют, что сил не хватит…

- Именно об этом сегодня и говорила министр в Кохтла-Ярве, об обязанности государства обеспечить возможность каждому закончившему основную школу получить гимназическое образование. Она заверяет, что государство свое обязательство перед нашими детьми выполнит.

- У людей же, знаете, еще какой настрой зачастую бывает? Многие говорят: «Посмотрим, что будет после выборов. Будет другая власть – будут другие решения».

- Я бы молила Господа о том, чтобы власть в такие игры с детьми не играла. Много лет назад решение о приходе в Кохтла-Ярве государственной гимназии было принято. Для меня слово «государственный» очень важно. И государственная программа обучения гимназистов в этой гимназии должна быть обеспечена. Для меня дико слышать рассуждения, будет ли это русскоязычная гимназия или эстоноязычная. Это именно государственная гимназия.

Если мы с 2013 года даем детям образование, имея в виду, что закон позволяет им и в гимназии изучать часть предметов на русском языке, то нельзя сегодня обмануть ребенка, его родителей. Государство должно быть последовательным и ответственным в принимаемых им решениях». Очень хочу верить, что распри на нашем таком многообразном политическом ковре не сделают детей заложниками.

"У нас всех свои страхи"

Директор Славянской основной школы и исполняющая обязанности директора Ярвеской русской гимназии Светлана Владимирова сообщает, что когда ее педагогические коллективы смотрят на происходящее вокруг готовящейся к открытию государственной гимназии, на обсуждение вопроса языка обучения, это не вызывает у них никаких положительных реакций.

«Уже долгое время, январь-февраль, сложно работать спокойно. Люди постоянно обсуждают эти вопросы. Тема касается многих, потому что члены коллективов – помимо всего, еще и родители, и их дети также пойдут в гимназию. Это касается их и как профессионалов, которые учат детей, русскоязычных детей, прежде всего. Выпады со стороны некоторых представителей эстонского сообщества, которые начинают делить детей на своих/не своих, подходящих/не подходящих, не оставляют равнодушными, не прибавляют позитива в работе. Эта актуальная и больная тема обсуждается сейчас во всех педагогических коллективах Кохтла-Ярве», - говорит Светлана Владимирова, отмечая, что многие в то же время подчеркивают, что уже устали от этой темы.

По ее словам, в то же время у многих русскоязычных педагогов есть мнение, что эстонское сообщество в этом обсуждении очень заметно, а русских совсем не слышно.

«Говорят, что надо и нам встать и подать свой голос. Но эта война, конечно, ни к чему хорошему не приведет. Надо решать все мирным путем. Как руководство, мы пытаемся удерживать все в рамках, притушить пожары. Ведь очень важно то, о чем говорила министр – решения об открытии госгимназии приняты очень давно. О них было известно еще пять лет назад. Мы знали, что открытие госгимназии повлечет за собой закрытие основных школ. Об этом знали и в эстонских школах. Так почему эта волна сейчас возникла, за 6-7 месяцев до открытия госгимназии?», - обращает внимание руководитель двух школ.

- Может быть, это как-то связано с приближающимися выборами?

- Не исключено, и жизнь покажет, погаснет ли эта тема через несколько недель. Вполне вероятно, что кто-то в предвыборной борьбе подогревает атмосферу.

- Вы говорите, что у многих было желание коллективно выступить в поддержку своей позиции, предполагая, что это могло накалить атмосферу. Насколько это было реально?

- Конечно, были такие разговоры, о том, что нельзя молчать, надо выступить, надо быть услышанными. Нужно отдавать себе отчет в том, что около 80 процентов жителей Кохтла-Ярве – это не эстонцы, а представители многих других национальностей, чей первый язык – русский или какой-то другой кроме эстонского. Много, по прежнему, говорят об интеграции, но группа людей, представляющая эстонское сообщество, высказавшаяся о том, что преподавание в госгимназии должно вестись только на эстонском, деля детей на своих и чужих, во многом подорвала эту интеграционную работу.

- Знаете, в Нарве, где планируется открыть госгимназию в 2012 году, совсем немногочисленное эстонское сообщество также очень недовольно тем, что там под одной крышей будут учиться и русские и эстонские гимназисты. Но нарвских эстонцев заботит сохранение эстонского менталитета в Нарве, ведь если только каждый двадцатый гимназист в огромной гимназии будет учиться исключительно на эстонском, то эстонский менталитет там просто растворится. Такая вот логика. Может, и в Кохтла-Ярве эстонская община боится, что будет поглощена русской?