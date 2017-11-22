Председатель Центристской партии сказал, что ему не нравятся некоторые решения нарвских однопартийцев

По словам председателя Центристской партии, премьер-министра Юри Ратаса, ему не всегда нравятся принимаемые нарвскими центристами решения, и он надеется, что эта ситуация изменится.

Об этом Ратас заявил в среду, 22 ноября, в эфире передачи "Прямая трансляция из Дома новостей" на портале ERR Uudised, сообщает rus.err.ee.

"Очень плохая практика, что в Нарве оппозиционных политиков не берут на руководящие должности в комиссиях (горсобрания — прим. ред.). Я высказал свое мнение и надеюсь, что ситуация изменится", — сказал премьер-министр.

Новый состав Нарвского городского собрания продолжил сложившуюся давно в Нарве традицию, когда оппозиционных депутатов не допускают до руководства депутатскими комиссиями, в том числе ревизионной комиссии. Между тем, лидер нарвского списка центристов на минувших выборах Михаил Стальнухин в ходе предвыборных дебатов, организованных ETV+, признал, что место председателя ревизионной комиссии должно принадлежать меньшинству.

„Я думаю, что в следующем составе горсобрания надо восстановить традицию и отдать руководство в ревизионной комиссии оппозиции”, — сказал тогда Стальнухин.

Репортер Delfi после тех дебатов провел экспресс-опрос присутствовавших на них видных нарвских центристов, поинтересовавшись, согласны ли они с позицией Стальнухина по данному вопросу.

Председатель центристской фракции в горсобрании Алексей Воронов, заместитель председателя Нарвского округа Центристской партии Андрус Тамм и председатель горсобрания Александр Ефимов сказали, что поддерживают ее. То есть Воронов и Тамм высказали безусловную поддержку, а Ефимов выразился более нейтрально, сказав, что не видит никакой проблемы в том, чтобы оппозиционеры участвовали в работе комиссии, и отметив, что не так уж много у нее полномочий.

После выборов руководства комиссий, а также составов комиссий, лидеры центристов объясняют игнорирование оппозиции тем, что такова была воля голосующих.