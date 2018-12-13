Предложение Йыхвискому волостному собранию: увеличить пособие по рождению ребенка и ввести пособие на юбилей для пенсионеров

”Проблема регионов — отток населения, особенно молодежи. Я не считаю, что молодежь не должна уезжать, у всех должен быть выбор. Но нашей задачей является сделать Йыхви настолько привлекательным для жизни местом, чтобы сюда хотелось возвращаться. Вот, скажем, молодая семья, ожидающая ребенка, выбирает место для жизни. И чтобы выбор пал на Йыхви, мы сейчас много инвестируем в образование, молодежную работу, реновируем школы, вкладываем средства в детские сады и кружки по интересам, в облик и инфраструктуру города. И повышение выплат на рождение ребенка — это еще один шаг для того, чтобы из нескольких регионов молодая семья выбрала именно наш”, — прокомментировал предложение волостного управления старейшина Мартин Репинский.

Кроме того, при положительном решении волостного собрания, изменится и обязательный период времени, в течение которого родители ребенка должны быть зарегистрированы жителями Йыхви — его предлагают сократить до полугода вместо нынешнего года.

”Это сделано для того, чтобы у людей, которые уже узнали, что у них будет ребенок, была еще возможность зарегистрироваться жителями Йыхви и получить право на пособие”, — объяснил волостной старейшина.

Напомним, что пособие на рождение ребенка в Йыхви сейчас составляет 256 евро при условии, что ребенок зарегистрирован жителем волости, и его родители являются зарегистрированными жителям волости не менее года. Если только один из родителей соответствует такому условию, то пособие выплачивает в размере половины от его ставки. Вдобавок волость дарит маленькому новому жителю и его родителям подарочную карту ценностью 70 евро, и для ее получения необходимо быть зарегистрированным жителем волости, но неважно, в течение какого времени.

Второе предложениекасается пенсионеров и состоит в том, чтобы каждые пять юбилейных лет пенсионеру волость выплачивала бы 50 евро. Эта небольшая сумма могла бы стать символическим подарком от Йыхви, чтобы пожилые люди чувствовали, что на них обращают внимание и их не забыли. Для кого-то, возможно, эти деньги станут небольшим подспорьем для того, чтобы отпраздновать юбилей и накрыть стол. Что касается дополнительной нагрузки на бюджет, то она будет порядка 30 000 евро в год, и, по словам волостного старейшины, для волости это вполне подъемно.

„JT”