26.05.2018, 11:30

Праздник живота: смотрите прямую трансляцию с ярмарки-дегустации ”Вкусы Нарвы”

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rus.delfi.ee
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Narva maitsed 2017
Narva maitsed 2017Foto: Roman Vikulov

Сегодня с 12.00 до 15.00 на нарвском променаде проходит пятая ярмарка-дегустация ”Вкусы Нарвы”. Одновременно там же состоится торжественное открытие летнего сезона на променаде — концерт и развлекательная программа для всей семьи.

Праздник начался в 12.00 с торжественного открытия, конкурса-дегустации ”Лучший шеф-повар”. 17 мест питания предлагают самые вкусные блюда. Чтобы приобрести любое понравившееся блюдо, нужно купить билет стоимостью 2 евро: одна половина обменивается на блюдо, а вторую можно заполнить и поучаствовать в розыгрыше призов.

Меню ярмарки разнообразно. Кафе Fish-ka традиционно предложит шашлык из осетра, кафе Lemmik — свои знаменитые блинчики, буфет Piprake — лучшие сорта китайского чая с аппетитными маффинами, ресторан Kuurort — ароматный рыбный суп из четырех сортов рыбы. Ну и какой же праздник без шашлычка, суши и мороженого ручной работы и еще множества самых разнообразных и вкусных блюд?

Ярмарка продолжит работу до 15.00. Как показывает практика, все самое вкусное съедается за первый час работы ярмарки, поэтому стоит поторопиться.

В 13.30 и в 15.00 состоятся розыгрыши призов среди купивших билеты. В 13.40 выберут лучший костюм повара, и если вы придете на праздник в форме повара, то у вас будут все шансы получить подарки.

Для детей кулинарная студия Studio56 проведет серию мастер-классов на тему кулинарии. На празднике будет также работать аренда велосипедов. Развлекательную программу ведет ”Лига ведущих”.

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