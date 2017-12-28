Праздничные пробки на границе туристов не отпугивают: в гостиницах и спа-отелях Ида-Вирумаа опять аншлаг

В нарвском отеле Inger рассчитывают извлечь пользу из автомобильных заторов на границе, сопровождающих выезд российских туристов из Эстонии после новогодних каникул, а в усть-наровском спа-отеле Meresuu отмечают, что плохая проходимость границы по-прежнему сильно тормозит развитие туристического сектора экономики Северо-Востока.

При том, что очереди на выезде из Эстонии, создаваемые, прежде всего, сложной процедурой таможенно-пограничного контроля на российской стороне, уже давно стали печальной традицией последних дней российских новогодних каникул, год назад в Ивангороде возникла огромная очередь из желающих провести в ЭР рождественскую неделю. Время ожидания въезда в Эстонию 2 января 2017 года достигало 15 и более часов.

О праздничных пробках на российско-эстонской границе, на участке Нарва-Ивангород, всякий раз рассказывают как эстонские, так и российские СМИ, но все-таки эта информация не отпугивает тех, кто едет в Эстонию, в том числе в Ида-Вирумаа, на Новый год и православную рождественскую неделю. То есть, если кого-то это и отпугивает, но гостиничным предприятиям клиентов пока хватает.

”Я не раз говорил на различных посвященных развитию туризма конференциях, что человек, который однажды сутки потратил на пересечение границы, второй раз, скорее всего, уже не поедет в Эстонию на своей машин”, — сказал Delfi управляющий спа-отелем Meresuu Игорь Баранов, в то же время отмечая, что на заполняемость Meresuu именно в зимние праздники хронические проблемы на границе не влияют.

По его словам, значительная часть клиентов из России по-прежнему приезжает на личном транспорте.

”Клиентов в нынешней ситуации нам хватает, но плохая проходимость границы сильно мешает развитию туризма в Ида-Вирумаа. Если бы границу было бы преодолевать также удобно, как на финско-российском участке Светогорск-Иматра, к нам поехало бы больше туристов, открылись бы новые гостиничные предприятия. Конкуренция выросла бы, и она пошла бы на пользу всем”, — говорит Баранов.

Баранов отдает должное российским пограничникам и таможенникам, которые в праздники работают большими силами, но в то же время указывает на то, что сама по себе процедура контроля на российской границе слишком сложна (документы надо показывать множество раз в разных точках, в то время как на таможенно-пограничном пункте "Нарва" все проверяют в одном месте), чтобы существенно ускорить процесс пограничного контроля в напряженные периоды..

Напомним, что работа эстонских пограничников и таможенников в последние годы в целом нареканий не вызывает, а то, что движение очередей тормозит именно Россия, хорошо видно по заполненному машинами мосту ”Дружба” и по скоплениям автомобилей в Ивангороде.

Игорь Баранов сообщает, что Meresuu многое делает для удержания и привлечения клиентов, постоянно инвестирует в развитие услуг, существенно обновив за год номерной фонд, а также водный комплекс и начав ежедневно проводить ”банный ритуал”, с банщиками-парильщиками.

Руководитель по развитию нарвского отеля Inger Владимир Изотов говорит, что очень многие российские туристы в праздники проезжают Нарву транзитом, отправляясь, как правило, в столицу, но все-таки некоторые останавливаются на ночь, чтобы передохнуть и разнообразить программу. Для тех, кто хочет отдохнуть, дожидаясь своей очереди на выезде из Эстонии, в Inger в января введут услугу кратковременного пребывания с почасовой оплатой.

"Очень многие едут самостоятельно на собственных автомобилях. Вообще, в последние год-полтора кончательно оформился тренд. когда россияне, собирающиеся посетить страны Балтии, организуют поездки самостоятельно, заказывая гостиницы, например, на booking.com. Услуги турфирм по большей части по пользуются спросом в случае туров южных направлений — на курорты", — говорит Изотов.

Управляющий отелем Narva Антон Филиппов утверждает, что в праздничный период все номера в отеле заняты, а россияне едут в основном из Петербурга и его окрестностей. Из Москвы до Нарвы мало, кто добирается — москвичи сразу едут в Таллинн на поезде.

Гости приезжают в отель "Нарва", как правило, на личном транспорте. По его словам Филиппова, заторы на границе заметно заструдняют работу туристического сектора.

"В начале января этого года у нас было несколько отказов со стороны клиентов, уставших ждать своей очереди на границе", — говорит Филиппов.

Реелика Оскар, руководитель продаж Spa на российском направлении, сообщает, что их отель заполнен полностью, и традиционно большую часть гостей после Нового года составят россияне. По ее словам, большое количество российских туристов также приезжает в Toila SPA на своем транспорте.