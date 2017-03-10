"Православная инициатива": Нарву посетила делегация Санкт-Петербурга

7 марта Нарву с официальным визитом посетила делегация из Санкт-Петербурга с целью обсуждения вопросов культурного сотрудничества между Тихвинской епархией РПЦ, учреждениями культуры и образования Невского района Санкт-Петербурга и Ленинградской области и администрацией Нарвы и Нарвской епархией в рамках грантового конкурса ”Православная инициатива”, сообщает городская канцелярия.

Стороны выразили взаимное желание развивать контакты по линии культурного обмена с православной составляющей между городами и обсудили план совместной работы на этот год.

В составе делегации из России были настоятель храма иконы Богоматери ”Всех Скорбящих Радость” Тихвинской епархии иерей Богдан Полевой, древлехранитель Тихвинской епархии Татьяна Балт, координатор конкурса ”Православная инициатива” Санкт-Петербургской Митрополии Наталья Грохольская, директор Староладожского музея-заповедника Людмила Губчевская, директор Детской художественной школы искусств им.М.И.Глинки Санкт-Петербурга Алла Никитина, заместитель директора Детской школы искусств им М.И.Глинки по концертно-выставочной деятельности Бадхан Евгения Анатольевна, директор благотворительного фонда "Доброта" Наталья Соловьева и финансовый менеджер Оксана Афанасьева.

В ходе встречи стороны обсудили план мероприятий по совместной работе на 2017 год. Молодежные творческие коллективы из Санкт Петербурга планируют принять участие в самых разнообразных праздничных и спортивных мероприятиях и выставках в Нарве. Среди них День молодежи, Кубок мэра по футболу, мероприятия, которые будут проходить в рамках программы ”Нарва — Осенняя столица Эстонии” и другие.

В рамках визита гости также встретились с представителями Нарвском епархии в Воскресенском соборе, побывали на экскурсии в Нарвском замке, посетили Нарвский молодежный центр, где познакомились с основными направлениями его деятельности, а также посетили недавно отреставрированное здание КЮМа.