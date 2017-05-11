Правление Нарвского городского собрания дало зеленый свет будущему Нарвского музея

Сегодня утром правление Нарвского городского собрания передало свое решение о финансировании дальнейшей деятельности Нарвского музея заседанию горсобрания, которое состоится 18 мая.

”Единогласное решение правления можно уже считать зеленым светом для будущего Нарвского музея. Это значит, что нарвские власти снова будут выполнять свои обязательства как совладельцы Нарвского музея”, — сказал председатель фракции социал-демократов в горсобрании Антс Кутти.

Второй учредитель музея — Министерство культуры — свои обязанности всегда выполнял. Однако Нарвское горсобрание из-за разногласий решило сократить финансирование музея в этом году на 200 000 евро, из-за чего и встал вопрос о возможном закрытии музея.

”В благополучии музея заинтересованы и город, и государство. Поэтому я верю, что депутаты горсобрания согласятся с сегодняшним решением правления и Нарвский музей как визитная карточка Эстонии в Ида-Вирумаа будет работать и дальше”, — сказал Антс Кутти.

Кутти, будучи бывшим членом совета Нарвского музея, надеется, что директор музея Андрес Тооде теперь передумает и все-таки будет участвовать в ”Ночи музеев”, которая состоится 20 мая.

”Я не сомневаюсь, что 20 мая двери Нарвского музея будут распахнуты для всех желающих и что ”Ночь музеев” будет очень захватывающей и вкусной, ведь всю ночь в музее будет открыт и один из лучших ресторанов города”, — сказал Кутти.