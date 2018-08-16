Правительство утвердило втрое подорожавший проект восточной границы

Его стоимость выросла с первоначальных 79 до 190 миллионов евро, а с учетом ежегодного роста цен на строительство и существенных затрат на обслуживание построенной инфраструктуры, до 2026 года восточная граница обойдется Эстонии в 320 млн евро, пишет rus.err.ee.

"Проект границы ни на минуту не останавливался, и мы полным ходом продолжаем строить восточную границе вверх от того места, где сходятся границы Эстонии, Латвии и России", — прокомментировал принятое 16 августа решение министр внутренних дел Андрес Анвельт.

"Неправильно говорить о подорожании границы: в проекте PPA его стоимость составляла около 190 млн евро, и такой она и осталась", — добавил он.

"За счет имеющихся средств мы немедленно начнем проводить конкурсы на строительство четырех отрезков границы общей протяженностью 33 км. При строительстве следующих участков и бюджетных заявках надо учитывать оценку строительного рынка RKAS, согласно которой расходы по проекту могут (хотя и не обязательно) расти до 7% в год", — пояснил Анвельт.