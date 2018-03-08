Поздравивший цветами и кренделями нарвских воспитателей детсадов с 8 марта Анвельт будет избираться от Ида-Вирумаа

Сегодня министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт совершил тур по детским садам Нарвы, поздравив женщин в ”Пяйкене”, ”Чиполлино”, ”Тулуке”, ”Викеркаар” и ”Пунамютсике”. Минист поздравил женщин цветами и кренделем, а репортеру Delfi сказал, что с вероятностью 99 процентов на следующих выборах в Рийгикогу, весной 2019 года, будет выдвигать свою кандидатуру в Ида-Вирумаа.

Андрес Анвельт сказал, что поразил в ”Пяйкене” высокий уровень компьютеризации образовательного процесса. ”Там столько используется инфотехнологий, что даже в Таллинне и Харьюмаа я такого не видел”, — поделился министр, сообщив, что в других детских садах Нарвы стремятся к этому же уровню и надеются на решение бытовых проблем, улучшение условий, реконструкцию зданий.

SDE

”Чем работники довольны, так, конечно, тем, что наконец-то стали расти зарплаты учителей детсадов, ранее находившиеся на мизерном уровне. В следующем году зарплаты учителей детсадов будут составлять 90 процентов от зарплат школьных учителей, и это очень большой прогресс. По сравнению с тем, что я видел в эстонских детсадах 7-8 лет назад, изменился настрой коллективов — появилась позитивная искра в глазах. Вообще, посещение детских садов — это очень важный опыт. Советую всем политикам бывать там, а не сидеть все время в своих кабинетах”, — говорит Анвельт.

Традиции социал-демократов — с кренделем приходить 8 марта в гости детские сады — уже 17 лет. Андрес Анвельт посещает в женский праздник детсады уже 9 лет, отмечая, что традиция поддерживается по всей Эстонии.

- Есть женщины, которые не считают 8 марта своим праздником. Вам во время визитов в детские сады в этот день такие не попадались?

- Конечно, такие женщины есть, но за 9 лет я видел в детских садах только положительные эмоции в ответ на поздравления, сказал Андрес Анвельт Delfi.

- Когда традиция празднования 8 марта зародилась, это произошло на фоне борьбы женщин за свои права, демонстраций в Америке, организованных социал-демократами больше ста лет назад. Об этом в Женский день уже почти не вспоминают. Сегодня в Эстонии достигнуто полное равноправие между женщинами и мужчинами?

- На уровне законодательства, конечно, да — равные права гарантированы. Но на бытовом уровне, внутри семей, бывает, когда женщины находятся в неравном положении, и это сложная проблема, которую нужно решать. Меня с детства учили, что нет женской работы по дому и мужской, говорили, что мужчина должен уметь и готовить, и навести порядок в квартире, это нормально, но пока не все это понимают.

- Многие женщины сегодня считают самой важной экономическую сторону вопроса, отмечают, что, в то время как зарплаты и пенсии растут, детские пособия за ними не успевают.

- Совершенно не согласен, что государство не работает над этим. До 2013 года детское пособие составляло 19 евро в месяц, сейчас — 55. Если в семье больше трех детей, пособия еще выше. Скажем, семья, в которой 5 детей, получает в качестве детских пособий больше 500 евро — это уровень Финляндии. Нельзя даже сравнить с тем, что было пять лет назад. Мы почему-то очень быстро забывает о том, что было совсем недавно, в частности о том, что детские пособия были в три раза меньше. Каждый год пособия растут, и это единственно правильная логика: куда еще инвестировать, кроме как в детей, особенно в маленькой Эстонии, где демографическая обстановка неблагоприятная.

- Вы случайно не собираетесь на выборах в Рийгикогу 3 марта 2019 года выставлять свою кандидатуру в Ида-Вирумаа?

- С вероятностью 99 процентов так все и будет. 10 марта в Нарвском центре профессионального образования пройдет собрание Ида-Вирумааской организации Социал-Демократической партии, и там все решится. Будет также выбран новый председатель округа.

- И какие есть кандидаты?

- Баллотируюсь я. Я готов принять этот пост. Обсуждал вопрос с очень многими ида-вирумааскими активными членами партии из разных самоуправлений. Они готовы меня поддержать. Для меня это тоже вызов, довольно крутой. Большую часть своей политической карьеры я делал в Таллинне.

- Вы ни разу не избирались от Ида-Вирумаа, правильно?

- Да, в Рийгикогу избирался только от районов Таллинна: Ласнамяэ, Пирита, Центрального района. То есть это новая для меня ситуация и задачи стоят серьезные: надо формировать сильный список и работа над этим уже идет.