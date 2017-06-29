Появившиеся на Таллиннском шоссе островки безопасности раздражают нарвских водителей

В рамках реконструкции Таллиннского шоссе, обновления асфальтового покрытия, на главной городской нарвской магистрали были построены островки безопасности на всех пешеходных переходах. Многие нарвские водители считают, что от них больше вреда, чем пользы.

Четырехполосное шоссе на этих участках заужается — в большинстве случаев в каждом направлении, из центра и в центр, на этих участках может проехать только один автомобиль, что тормозит движение на оживленной трассе.

Пробки для Нарвы — явление редкое, но новая версия Таллиннского шоссе создает для них почву.

Почти 10 лет лет назад в Нарве планировалось расширение Таллиннского щоссе, от въезда в город до торгового центра Astri, до 6 полос, и была даже выполнена соответствующая детальная планировка, но дальще дело не пошло. Пересмотреть планы заставил, в числе прочего, отказ собственников сети Maxima от строительства гигантского торгового центра Akropolis на территории бывшего автобусного парка.

Также ожидания нарвских водителей были связаны с реализацией идеи ”зеленой волны”, то есть создания такого режима работы светофоров, который позволял бы проезжать Таллиннское шоссе, не останавливаясь на каждом светофоре.

На фоне этих совершенно противоположных ожиданий островки безопасности стали для многих нарвских водителей большим разочарованием.

Между тем, нарвские власти объясняют появление островков безопасности требованием, установленным в прошлом году стандартом Эстонской Республики 843:2016 ”Городские улицы”, согласно которому создание островков обязательно на дорогах шириной от 11 метров.

Городской архитектор Нарвы Иван Сергеев говорит, что Таллиннское шоссе станет более дружелюбным по отношению к пешеходам, и именно в этом заключается идея его новой версии.

”Мы должны обязательно учитывать интересы пешеходов, а само по себе то, что Таллиннское шоссе является центральной улицей в Нарве еще не значит, что это должна быть главная нарвская магистраль. Эту функцию в будущем будет выполнять улица Кереса”, — говорит Иван Сергеев.

Напомним, что при поддержке государства улица Кереса, а также улица Раху, от Таллиннского шоссе до Кереса, в скором времени подвергнутся глобальной реконструкции, благодаря своему статусу транзитных дорог.

Иван Сергеев обращает внимание на то, что и в Таллинне городские власти по новому взглянули на центральные улицы. Например, приняли решение превратить Нарвское шоссе в бульвар, где будут построены велодорожки, площадки для игр, а деревья будут сажать прямо на трамфайных остановках.

Cтарший специалист по дорогам Нарвской горуправы Тоомас Мяги сказал Delfi, что реконструкция Таллиннского шоссе по плану должна закончится 31 августа.

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