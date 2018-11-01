01.11.2018, 08:55

"Потребитель получит разумные цены для поездок". Taxify вышел на рынок в Нарве

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rus.delfi.ee
EST 2
Taxify autod Narvas
Taxify autod NarvasFoto: erakogu

Приложение для вызова такси Taxify сегодня начало работу в третьем по количеству населения городе в Эстонии - в Нарве.

Менеджер Taxify Алексей Колесников считает, что в данном регионе существует значительная транспортная проблема, которую необходимо решить. ”Мы говорили с десятками местных водителей. Жители Нарвы передвигаются по треугольной траектории Силламяэ — Нарва — Нарва-Йыэсуу. При использовании традиционной услуги таксоизвоза клиенту из Силламяэ придется ждать машины очень долго. В то же время поездка будет стоить дорого, поскольку водитель должен учитывать риск возможного отказа от поездки. При помощи технологий мы сможем сократить количество отмененных поездок и потребитель получит разумные цены для поездок как по городу, так и за чертой города”, — сказал он.

Плата за начало поездки Taxify в Нарве будет составлять 50 центов, цена за километр — 20 центов, цена минуты ожидания — 10 центов, минимальная стоимость поездки — 2 евро. В ноябре в Нарве будет действовать специальное предложение для пассажиров — первые 10 поездок с 50% скидкой, размер максимальной скидки 2,5 евро. Для водителей Taxify в Нарве введена гарантийная стоимость поездки — за каждую поездку водитель получит, по крайней мере, 3 евро.

На сегодняшний день Taxify взвешивает возможность предоставления услуги в Кохтла-Ярве и Йыхви. ”Центры Кохтла-Ярве и Йыхви разделяет 10-минутная поездка. В общей сложности в этих городах проживает около 50 000 человек. Если там есть водители, которые хотели бы использовать платформу Taxify, то просим их загрузить мобильное приложение. Так мы сможем понять, насколько актуальной может быть наша услуга и в этих городах”, — говорит Колесников.

Taxify является ведущей транспортной платформой в Европе, основная цель которой сделать движение в городах проще, быстрее и безопаснее. Основанное в 2013 году предприятие сегодня действует в более чем 25-ти странах.

Подпись к фотографии: за каждую поездку в ноябре водители Taxify в Нарве будут получать, по крайней мере, 3 евро.

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